Konut piyasasında kriz 77 yıllık devi vurdu

Şirket, Eylül ayında başlattığı stok tasfiye sürecine devam ederken verimsiz mağazaları kapatmayı ve kalan varlıklarını elden çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda ASI Purchaser, LLC ile bir varlık satın alma anlaşmasına gidilmesi planlanıyor. Bu alıcının, şirketin kurucusu Schottenstein Ailesi ile bağlantılı olduğu da mahkeme belgelerinde yer aldı.