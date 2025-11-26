Menü Kapat
Konut piyasasında kriz 77 yıllık devi vurdu

Kasım 26, 2025 10:24
Konut krizi

Mobilya sektöründe uzun yıllardır sağlam bir yer edinmiş American Signature Inc., zorlu ekonomik koşulların etkisinden kaçamadı. ABD merkezli şirket, Value City Furniture ve American Signature Furniture markaları altında faaliyet gösterdiği 33 mağazayı kapatma kararıyla birlikte iflas korumasına başvurdu.

77 YILLIK MİRAS, KONUT KRİZİNİN GÖLGESİNDE

Ohio merkezli aile şirketi, mahkemeye sunduğu belgelerde kararın temel nedenini açıkça ortaya koyuyor: yüksek maliyetler, artan faiz oranları ve konut piyasasındaki sert daralma.

1948’de kurulan bu dev yapı, bugün 17 eyalette 120’den fazla mağaza işletiyor ve yaklaşık 3 bin çalışanı bünyesinde barındırıyor. Ancak tüm bu güçlü görünüm, son iki yılda yaşanan ekonomik baskıya karşı koymaya yetmedi.

Şirket, konut piyasasındaki çöküşü “son yılların en sert daralmalarından biri” olarak tanımlıyor. Redfin’in verilerine göre ev satışlarının hızını gösteren konut devir oranı, onlarca yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Ev alım satımlarının yavaşlaması ise doğal olarak mobilya talebini keskin biçimde düşürdü.

SATIŞLAR ERİDİ, ZARAR BÜYÜDÜ

Bu zorlu koşullar American Signature'ın bilançosuna da sert yansıdı. Şirket, 2023’te elde ettiği 1,1 milyar dolarlık satış gelirinin 2025’te 803 milyon dolara düştüğünü açıkladı.

Yalnızca 2024 yılında net faaliyet zararının 70 milyon dolara ulaşması, kriz sürecinin derinliğini gözler önüne seriyor.

Şirket, Eylül ayında başlattığı stok tasfiye sürecine devam ederken verimsiz mağazaları kapatmayı ve kalan varlıklarını elden çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda ASI Purchaser, LLC ile bir varlık satın alma anlaşmasına gidilmesi planlanıyor. Bu alıcının, şirketin kurucusu Schottenstein Ailesi ile bağlantılı olduğu da mahkeme belgelerinde yer aldı.

