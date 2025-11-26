Asgari ücret zammı için bomba tahmin! Komisyon öncesi masadaki tüm senaryolar belli oldu

Kategoriler
Tüm maaşları etkileyecek olan asgari ücret zammı için kritik sürece girildi. Milyonlarca çalışan, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi öncesinde Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak haberi bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı, SGK idari para cezaları, engelli çalışan destekleri, doğum ve askerlik borçlanmaları, hizmet borçlanmaları, SGK teşvik limitleri, burs ve sosyal yardım kıstasları gibi birçok ödeme kalemini etkileyecek.
Açıklanacak enflasyon rakamı sonrasında Asgari Ücret Komisyonu toplantısıyla birlikte asgari ücret belirlenmiş olacak. Belirlenen yeni zamlı asgari ücret ise Ocak ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde en kuvvetli senaryolardan biri yüzde 30'luk zam olarak öngörülüyor. Bu rakama refah payının eklenmesiyle birlikte asgari ücretin 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği ihtimali düşünülüyor.
Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 2025 yılı için bir işçi adına aylık brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net ise 22.104,67 TL olarak uygulanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.
Asgari ücrete gelecek zam oranına göre yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
Yüzde 23 zam senaryosunda, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye çıkacak.
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
Gazeteci Sinan Burhan "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, zam beklentisinin yüzde 25–30 arasında değerlendirildiğini belirterek şunları söylemişti:
“Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27–28 bin TL bandına geleceğini, 29 bin TL’yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak"
Ekonomist Filiz Eryılmaz, geçen yılki hesaplamaların bu yıl da uygulanabileceğini belirterek, Merkez Bankası’nın üst bant hedefi olan yüzde 19’un üzerine yüzde 4–5 refah payı eklenebileceğini ifade etti.
Eryılmaz’a göre olası yeni rakamlar şöyle:
yüzde 23 zam → 27.187 TL
yüzde 26 zam → 27.851 TL
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 için net asgari ücretin 28 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirterek uzman tahminlerinin ortak noktada birleştiğini vurguladı.
TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, TGRT Haber'de Cem Küçük tarafından sunulan Günaydın Türkiye programının canlı yayınında "Piyasada yüzde 20 ile yüzde 25 bandında bir zam beklentisi bulunuyor. Mevcut 22.104 TL olan asgari ücrete;
yüzde 20 zam yapılırsa, yeni asgari ücret 26.526 TL'ye,
yüzde 25 zam yapılırsa, 27.630 TL'ye çıkıyor" dedi.
Kesin rakam ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantının ardından açıklanacak. Milyonların beklediği karar, yeni yıl öncesi ekonomi gündemini şekillendirmeye devam edecek.