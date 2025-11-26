Photoshop ücretsiz oldu! Web sürümüne 12 aylık tam erişim

Adobe, tarayıcı üzerinden çalışan Photoshop Web için ses getiren bir kampanya başlattı. Şirket, kullanıcıların çevrim içi Photoshop deneyimine tam 12 ay boyunca tamamen ücretsiz erişebileceğini duyurdu.

Kredi kartı ya da banka kartı bilgisi talep edilmeden sunulan olanak sayesinde profesyonel düzeyde düzenleme araçlarına herkes kolayca ulaşabilecek.

PHOTOSHOP WEB ÜCRETSİZ NASIL KULLANILIR?

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Chromium tabanlı tarayıcılarda çalışan Adobe Photoshop uzantısını yüklemesi yeterli. Bunun için chromewebstore.google.com sitesine girip arama kısmına "Adobe Photoshop" yazıp çıkan uzantının "Chrome'a Ekle" (veya hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız) butonuna basılarak kurulması gerekiyor.

Uzantının eklenmesinin ardından 12 aylık ücretsiz kullanım süreci hızla etkinleştirilebiliyor. Herhangi bir kart bilgisi ise gerekmiyor.