Stranger Things 5. sezon saat kaçta çıkacak? İlk 4 bölüm bugün yayınlanacak

Başrollerinde Milli Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp, Calep McLaughlin ve Gaten Matarazzo gibi isimlerin yer aldığı Stranger Things dizisi uzun bir aranın ardından geri dönüyor.

En son 3 yıl önce 4. sezonu yayınlanan dizinin bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba) 5. sezonunun ilk bölümleri platforma eklenecek.

İzleyiciler tarafından Stranger Things 5. sezon saat kaçta çıkacağı ise merak ediliyor.

STRANGER THİNGS 5. SEZON SAAT KAÇTA ÇIKACAK 26 KASIM?

Netflix'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Stranger Things'in t. sezonunun ilk 4 bölümü 27 Kasım 2025 Perşembe günü Türkiye saati ile 04:00'te yayınlanacak. Dizinin ilk 4 bölümünün aynı anda yayınlanacak ve platformun kullanıcıları tarafından izlenebilir hale gelecek.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Stranger Things'in 5. sezonunun 5. bölümü 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak. 5. bölümün yanı sıra aynı gün 6. ve 7. bölümler de platforma eklenecek. Dizinin 5. sezonunun 8. ve final bölümü ise 1 Ocak 2026'da izleyicileriyle buluşacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Stranger Things'in 5. ve final sezonunun 8 bölümden oluşacak. Bölümlerin ortalama uzunluğunun ise 1 saatten fazla olacağı belirtildi.