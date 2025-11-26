Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Stranger Things 5. sezon saat kaçta çıkacak? İlk 4 bölüm bugün yayınlanacak

Netflix platformunda yayınlanan Stranger Things dizisinin 5. sezonu bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba) çıkış yapıyor. Dizinin hayranları tarafından Stranger Things 5. sezon saat kaçta çıkacağı merak ediliyor. Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre 5. sezonunun ilk 4 bölümü bugün yayınlanacak. Stranger Things'in 5. sezon 5. bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Stranger Things 5. sezon saat kaçta çıkacak? İlk 4 bölüm bugün yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 10:30

Başrollerinde Milli Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp, Calep McLaughlin ve Gaten Matarazzo gibi isimlerin yer aldığı Stranger Things dizisi uzun bir aranın ardından geri dönüyor.

En son 3 yıl önce 4. sezonu yayınlanan dizinin bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba) 5. sezonunun ilk bölümleri platforma eklenecek.

İzleyiciler tarafından Stranger Things saat kaçta çıkacağı ise merak ediliyor.

Stranger Things 5. sezon saat kaçta çıkacak? İlk 4 bölüm bugün yayınlanacak

STRANGER THİNGS 5. SEZON SAAT KAÇTA ÇIKACAK 26 KASIM?

'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Stranger Things'in t. sezonunun ilk 4 bölümü 27 Kasım 2025 Perşembe günü Türkiye saati ile 04:00'te yayınlanacak. Dizinin ilk 4 bölümünün aynı anda yayınlanacak ve platformun kullanıcıları tarafından izlenebilir hale gelecek.

Stranger Things 5. sezon saat kaçta çıkacak? İlk 4 bölüm bugün yayınlanacak

STRANGER THİNGS 5. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Stranger Things'in 5. sezonunun 5. bölümü 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak. 5. bölümün yanı sıra aynı gün 6. ve 7. bölümler de platforma eklenecek. Dizinin 5. sezonunun 8. ve final bölümü ise 1 Ocak 2026'da izleyicileriyle buluşacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Stranger Things'in 5. ve final sezonunun 8 bölümden oluşacak. Bölümlerin ortalama uzunluğunun ise 1 saatten fazla olacağı belirtildi.

ETİKETLER
#netflix
#yeni sezon
#dizi
#bilim kurgu
#5. Sezon
#Stranger Things
#Milli Bobby Brown
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.