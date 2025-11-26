Promosyon sırası özel sektörde! Çalışanların '100 bin TL' gelir beklentisi

ÖZEL SEKTÖRDE YASA YOK!

4857 sayılı İş Kanunu ya da ilgili mevzuatta, özel sektörde işverenin çalışanına banka promosyonu ödeme yükümlülüğü olduğuna dair açık bir hüküm yok. Promosyon tutarı banka tarafından işverene ödendiyse ve protokole göre çalışanlara dağıtılması kararlaştırılmamışsa, bu promosyon işverenin kazancı sayılıyor. Dolayısıyla da promosyon ödemesi yapılması işverenin takdirine bırakılıyor. Bazı işverenler, toplu iş sözleşmelerinde promosyon ödemesini hüküm altına alıp, çalışanlarına bu ödemeyi yapıyor. Hukukçular ve uzmanlar ise son dönemde çok sık gündeme gelen banka promosyonlarının özel sektörde de dağıtımı konusunda yasal bir adım atılabileceğini belirtiyor.