26 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesi belli oldu! Bugün 21 ilçede birden elektrikler kesilecek

Kasım 26, 2025 09:50
26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da tam 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kimi bölgelerde tüm gün süren kesintiler, kimi bölgelerde ise sadece öğlen saatlerini kapsayacak. Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler başta olmak üzere kentin büyük bölümünde yaşanacak olan elektrik kesintisi, milyonlarca kişiyi etkileyecek. İşte 26 Kasım İstanbul elektrik kesintilerine dair detaylar…

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

BEDAŞ İstanbul’un büyük bölümünü etkileyecek olan 26 Kasım elektrik kesintisi listesini kamuoyu ile paylaştır. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bugün tam 21 ilçeyi karanlığa boğacak elektrik kesintisi farklı bölgelerde farklı saatlerde yaşanacak. Vatandaşların günlük elektrik kesintisi listesine bakarak mağduriyet yaşanmaması adına belirtilen saat aralıklarında dikkatli olması bekleniyor…

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) tarafından paylaşılan bilgilere göre 26 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisinden etkilenecek 21 ilçenin listesi ise şu şekilde:

  • Arnavutköy
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Başakşehir
  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Beylikdüzü
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Küçükçekmece
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultangazi
  • Şişli

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

58

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

26 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

