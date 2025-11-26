26 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesi belli oldu! Bugün 21 ilçede birden elektrikler kesilecek

Kategoriler
26 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da tam 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kimi bölgelerde tüm gün süren kesintiler, kimi bölgelerde ise sadece öğlen saatlerini kapsayacak. Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler başta olmak üzere kentin büyük bölümünde yaşanacak olan elektrik kesintisi, milyonlarca kişiyi etkileyecek. İşte 26 Kasım İstanbul elektrik kesintilerine dair detaylar…
BEDAŞ İstanbul’un büyük bölümünü etkileyecek olan 26 Kasım elektrik kesintisi listesini kamuoyu ile paylaştır. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bugün tam 21 ilçeyi karanlığa boğacak elektrik kesintisi farklı bölgelerde farklı saatlerde yaşanacak. Vatandaşların günlük elektrik kesintisi listesine bakarak mağduriyet yaşanmaması adına belirtilen saat aralıklarında dikkatli olması bekleniyor…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) tarafından paylaşılan bilgilere göre 26 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisinden etkilenecek 21 ilçenin listesi ise şu şekilde: