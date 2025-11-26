26 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesi belli oldu! Bugün 21 ilçede birden elektrikler kesilecek

26 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da tam 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kimi bölgelerde tüm gün süren kesintiler, kimi bölgelerde ise sadece öğlen saatlerini kapsayacak. Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler başta olmak üzere kentin büyük bölümünde yaşanacak olan elektrik kesintisi, milyonlarca kişiyi etkileyecek. İşte 26 Kasım İstanbul elektrik kesintilerine dair detaylar…