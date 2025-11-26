Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Çayın yeni ürünü geçim kaynağı! Kilosu 6 bin TL'den satılıyor

Karadeniz'in geçim kaynağı Çayın yeni ürünü ‘Çay çiçeği çayı'nın kilosu 6 bin TL'den satılıyor. Çiftçiler çay çiçeği hasadına başlandığını söyledi.

Çayın yeni ürünü geçim kaynağı! Kilosu 6 bin TL'den satılıyor
Doğu Karadenizin geçim kaynağı olan çayın yeni ürünü 3 sürgün olarak toplanıp çaydan yeşil çay, siyah çay, beyaz çay, oolong çayı üretiliyor. Çayın yeni ürünü ‘Çay çiçeği çayı' ’den yayılıyor.

Çayın yeni ürünü geçim kaynağı! Kilosu 6 bin TL'den satılıyor

ÇAY ÇİÇEĞİ KİLOSU

Fabrikada işledikten sonra geriye kalan çöpünden mangal kömürü imal ediliyor. Bitkinin bedeninden toplanan tohumundan yeni çay bitkisi için yapılan üretimin yanı sıra yağ üretim çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yetişen çayın ürünleri burada sınırlı kalmıyor. Bölgenin geçim kaynağı olan çay gün geçtikçe yeni ürünleriyle müstahsilin ekonomik gelirini de tazeliyor. Bu bereketli bitki şimdi ise çay çiçeğinden üretilen ‘çay çiçeği çayı' ile ön plana çıkıyor. Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) tarafından üretilerek 50 gramlık ve 100 gramlık paketler halinde piyasaya sürülen çay çiçeği çayı da artık müstahsiller için yeni bir gelir kapısı olma yolunda hızla büyüyor. Henüz üretimi az olan çay çiçeği çayı kilogram başına 6 bin TL'den satılıyor.

Çayın yeni ürünü geçim kaynağı! Kilosu 6 bin TL'den satılıyor

ÇAY ÇİÇEĞİ ÇAYININ YAPILIŞINI ANLATTI

Çay çiçeği çayının yapılış aşamalarını anlatan ÇAYMER Genel Müdürü Teoman Küçükmustafa, çayın antimikrobiyal özelliğinden dolayı tercih edildiğini kaydederek "Çay çiçeği özellikçe yaş çay sezonu bittikten sonra çay bitkisinden aldığımız bir üründür. Biz bu üründen çay çiçeği çayı yapıyoruz. Birkaç aşamadan geçiyor. Toplandıktan sonra ufak bir kurutma işlemi ve ardından fırınlarımızda belli bir derecede belli bir süre ve ölçülerde çay çiçeği çayını elde ediyoruz. Özellikle antimikrobiyal özelliğinden dolayı bu çayı özellikle sindirim sistemine ve bağışıklık sistemine iyi geldiği düşüncesiyle insanların için içmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çayın yeni ürünü geçim kaynağı! Kilosu 6 bin TL'den satılıyor

3 SÜRGÜN BİTTİ ŞİMDİ ÇAY ÇİÇEĞİ HASADI ZAMANI

3 sürgün olarak toplanan çayın sezonunun kapanmasıyla çay çiçeği hasadına başlandığını ifade eden Küçükmustafa "Kasım ayında 40-45 günlük bir hasat süreci var. Bu süreçte müstahsillerimizden bu ürünü alıp içilebilir hale getiriyoruz. 2025 yılında 50 kilogramlık bir üretim gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımızla birlikte, özel sektör ile ve ile birlikte bu çayın tanıtımını yapıp hem üretimde hem de tüketimde daha fazla kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Üretim kapasitesini günden güne arttırmak istiyoruz" dedi.

50 ve 100 gramlık paketlerle piyasaya sürüldüğünü kaydeden Küçükmustafa talebe göre toptan satış yapılabildiğini de ifade ederek "Perakende satış fiyatımız şuanda kilogram başına 6 bin TL. Biz bu ürünümüzü 50 gramlık, 100 gramlık ambalajlar halinde piyasaya sürüyoruz fakat isteyen olursa kilogram olarak da satıyoruz" şeklinde konuştu.

