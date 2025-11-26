Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ortaköy'de bir evsiz bir binanın çatı katına yerleşti! Bina sakinleri şaşkına döndü

Ortaköy'de bir evsiz 7 katlı bir binanın çatı katına gizlice yerleşti. Aylarca çatı katında yaşayan evsizi çıkardığı sesler ele verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ortaköy'de bir evsiz bir binanın çatı katına yerleşti! Bina sakinleri şaşkına döndü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 09:58

İstanbul 'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Star TV'nin haberine göre, bir Ortaköy'de bulunan 7 katlı bir binanın çatı katının boş olduğunu fark edince yerleşmeye karar verdi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen evsizin aylarca çatı katında yaşadığı ortaya çıktı.

Ortaköy'de bir evsiz bir binanın çatı katına yerleşti! Bina sakinleri şaşkına döndü

SU TAŞIDI, MİSAFİR AĞIRLADI

Çatı katını mesken edinen evsiz aylarca kaldığı çatı katında çıkardığı seslerin ardından fark edilirken ortaya çıkan için güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi. Şahsın çatı katına su taşıdığı görülürken başka bir de misafiriyle birlikte merdivenlerden çıktığı görüldü.

Ortaköy'de bir evsiz bir binanın çatı katına yerleşti! Bina sakinleri şaşkına döndü

ÇAREYİ DEMİR KAPI TAKTIRMAKTA BULDULAR

Durumun fark edilmesinin ardından apartman sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Emniyet güçleri yabancı uyruklu şahsı çatı katından uzaklaştırdı. Bir süre sonra evsiz çatı katına tekrar girebilmek için denemelerde bulundu. Çatı katından vazgeçmeyen evsiz şahsı durdurabilmek için apartman sakinleri çareyi demir kapı taktırmakta buldu.

Ortaköy'de bir evsiz bir binanın çatı katına yerleşti! Bina sakinleri şaşkına döndü

APARTMAN SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Duyanları şaşkına çeviren olayda apartman sakinleri yaşadığı olaylar karşısında şaşkına çevirdi. Bina sakinlerinden biri çıkan sesleri martıların yaptığını düşündüğünü belirtirken bir sakin ise, evsizin çatı katını bulmasında başka birinin yardımı olabileceğini söyledi: "Muhakkak birinin yanında çalışıyordu. O da burayı boş buldu. 'Yatar, kalkar para vermezsin' dediler."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meyve ağaçları mevsimi şaşırdı! "İncir, elma ağaçları çiçek açıp meyve veriyor"
Bitlis'e mevsimin ilk karı düştü: Soğuk hava yerini beyaza bıraktı
ETİKETLER
#güvenlik kamerası
#apartman
#müdahale
#ortaköy
#evsiz
#Su Taşımak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.