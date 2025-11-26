Ortaköy'de bir evsiz bir binanın çatı katına yerleşti! Bina sakinleri şaşkına döndü

İstanbul Ortaköy'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Star TV'nin haberine göre, bir evsiz Ortaköy'de bulunan 7 katlı bir binanın çatı katının boş olduğunu fark edince yerleşmeye karar verdi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen evsizin aylarca çatı katında yaşadığı ortaya çıktı.

SU TAŞIDI, MİSAFİR AĞIRLADI

Çatı katını mesken edinen evsiz aylarca kaldığı çatı katında çıkardığı seslerin ardından fark edilirken ortaya çıkan apartman için güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi. Şahsın çatı katına su taşıdığı görülürken başka bir de misafiriyle birlikte merdivenlerden çıktığı görüldü.

ÇAREYİ DEMİR KAPI TAKTIRMAKTA BULDULAR

Durumun fark edilmesinin ardından apartman sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Emniyet güçleri yabancı uyruklu şahsı çatı katından uzaklaştırdı. Bir süre sonra evsiz çatı katına tekrar girebilmek için denemelerde bulundu. Çatı katından vazgeçmeyen evsiz şahsı durdurabilmek için apartman sakinleri çareyi demir kapı taktırmakta buldu.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Duyanları şaşkına çeviren olayda apartman sakinleri yaşadığı olaylar karşısında şaşkına çevirdi. Bina sakinlerinden biri çıkan sesleri martıların yaptığını düşündüğünü belirtirken bir sakin ise, evsizin çatı katını bulmasında başka birinin yardımı olabileceğini söyledi: "Muhakkak birinin yanında çalışıyordu. O da burayı boş buldu. 'Yatar, kalkar para vermezsin' dediler."