Meyve ağaçları mevsimi şaşırdı! "İncir, elma ağaçları çiçek açıp meyve veriyor"

Osmaniye'de hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı ilçede sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi , meyve ağaçlarını da etkiledi. Bahçesindeki incir ağaçlarının meyve verdiğini, elma ağaçlarının ise çiçek açıp meyve verdiğini belirten Harun Savran " Bizde anlamadık , ağaçlar mevsimleri şaşırttı. Bahçemdeki incir ağaçları elma ağaçları , yaz ayı gibi yeniden meyve verdi" dedi.