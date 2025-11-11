Büyükçekmece'deki vahşette yeni detaylar! Katliam yapmış: Otel odasında da kadın cesedi bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dün geçe saatlerinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, araçta ve yerde silahla vurulmuş ağır yaralı 2 kişiyi buldu.

Gelen sağlık ekipleri isimlerinin Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz olduğu öğrenilen şahısları hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTEL OTASINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Çevrede detaylı inceleme yapan polis, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın yerde, bir otel odasında da kadın cesedi olduğunu öğrendi. Otelde detaylı inceleme yapan Büyükçekmece Polisi silahla vurulmuş halde Melisa Küçüklekçi (27)’nin cesediyle karşılaştı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polisin konuyla ilgili detaylı çalışması devam ederken, katil zanlısı H.K. her yerde aranıyor.