Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Büyükçekmece'deki vahşette yeni detaylar! Katliam yapmış: Otel odasında da kadın cesedi bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de E-5 yan yolda araç içinde 2 kişinin katledilmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın katil zanlısı şahsın, olaydan hemen önce 27 yaşındaki bir kadını da otel odasında öldürdüğü belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'un ilçesinde dün geçe saatlerinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, araçta ve yerde silahla vurulmuş ağır yaralı 2 kişiyi buldu.

Büyükçekmece'deki vahşette yeni detaylar! Katliam yapmış: Otel odasında da kadın cesedi bulundu

Gelen sağlık ekipleri isimlerinin Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz olduğu öğrenilen şahısları hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Büyükçekmece'deki vahşette yeni detaylar! Katliam yapmış: Otel odasında da kadın cesedi bulundu

OTEL OTASINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Çevrede detaylı inceleme yapan polis, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın yerde, bir otel odasında da kadın cesedi olduğunu öğrendi. Otelde detaylı inceleme yapan Büyükçekmece silahla vurulmuş halde Melisa Küçüklekçi (27)’nin cesediyle karşılaştı.

Büyükçekmece'deki vahşette yeni detaylar! Katliam yapmış: Otel odasında da kadın cesedi bulundu

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polisin konuyla ilgili detaylı çalışması devam ederken, zanlısı H.K. her yerde aranıyor.

