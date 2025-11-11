Araçla çarptığı genci demir sopa ile döve döve öldürdü! Katil böyle yakalandı

Eskişehir'de Ahmet Çalık isimli vatandaşa Y.N. kullandığı araçla kasti olarak çarptı. Çarpmanın ardından yere yığılan Çalık'ı kanlar içinde gören cani bir de demir sopalarla vurarak darp etti. Ağır yaralanan genç adam hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti, zanlı ise cinayetin ardından kaçtı. Jandarma ekipleri, şüpheli Y.N.’in yakalanması için çalışma başlattı.

KÖŞE BUCAK KAÇTI

Şüphelinin kaçtığı otomobili belirleyen jandarma ekipleri, plaka üzerine yoğunlaştı. Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde aracın takla attığı belirlendi. Araçtan çıkan şüpheli kaçtı.

HABERLER SAYESİNDE YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli, Emirdağ ilçesinde bulunan bir aş evine gitti. Bu sırada yemek alan bir vatandaş, şüpheliyi tanıyarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen aş evine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Çifteler ilçesinde gözaltında olduğu öğrenildi. Karakolda işlemlerinin ardından adliyeye sevk olması bekleniyor.