Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Araçla çarptığı genci demir sopa ile döve döve öldürdü! Katil böyle yakalandı

Eskişehir Çifteler ilçesi Y.N. isimli cani, araçla çarptığı Ahmet Çalık'ı kafasına demir sopa ile vurarak katletti. Cinayetin ardından köşe bucak kaçan şüpheli yapılan haberler sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Araçla çarptığı genci demir sopa ile döve döve öldürdü! Katil böyle yakalandı
IHA
11.11.2025
saat ikonu 09:55
11.11.2025
saat ikonu 09:55

'de Ahmet Çalık isimli vatandaşa Y.N. kullandığı araçla kasti olarak çarptı. Çarpmanın ardından yere yığılan Çalık'ı kanlar içinde gören cani bir de demir sopalarla vurarak darp etti. Ağır yaralanan genç adam hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti, zanlı ise cinayetin ardından kaçtı. ekipleri, şüpheli Y.N.’in yakalanması için çalışma başlattı.

KÖŞE BUCAK KAÇTI

Şüphelinin kaçtığı otomobili belirleyen jandarma ekipleri, plaka üzerine yoğunlaştı. Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde aracın takla attığı belirlendi. Araçtan çıkan şüpheli kaçtı.

HABERLER SAYESİNDE YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli, Emirdağ ilçesinde bulunan bir aş evine gitti. Bu sırada yemek alan bir vatandaş, şüpheliyi tanıyarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen aş evine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Çifteler ilçesinde gözaltında olduğu öğrenildi. Karakolda işlemlerinin ardından adliyeye sevk olması bekleniyor.

