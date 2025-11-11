Böcekleri öldürmek isterken komşularını zehirledi! Akıl almaz olayın adresi Esenyurt

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam 5 katlı binada yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, tahta kuruları için satın aldığı ilacı dairesinde kullandı. Standart kullanımın dışında aşırı doz uygulanınca ilaç kokusu, apartmanın diğer katlarına da ulaştı.

Bazı bina sakinleri ilaç sebebiyle zehirlendi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda binada yaşayıp zehirlenen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi olurken 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokakta polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

BİNA TEDBİREN MÜHÜRLENDİ

Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, zehirlenmelere karşı tedbiren mühürlendi. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.