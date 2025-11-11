Menü Kapat
19°
Böcekleri öldürmek isterken komşularını zehirledi! Akıl almaz olayın adresi Esenyurt

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, dairesindeki tahta kuruları için kullandığı yüksek doz ilaç sebebiyle 7 komşusunu zehirledi. Olay sonrası tahliye edilen bina, ihbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İşte akıl almaz olayın detayları...

'un ilçesinde dün akşam 5 katlı binada yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, tahta kuruları için satın aldığı ilacı dairesinde kullandı. Standart kullanımın dışında aşırı doz uygulanınca kokusu, apartmanın diğer katlarına da ulaştı.

Bazı bina sakinleri ilaç sebebiyle zehirlendi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Böcekleri öldürmek isterken komşularını zehirledi! Akıl almaz olayın adresi Esenyurt

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda binada yaşayıp zehirlenen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi olurken 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokakta polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Böcekleri öldürmek isterken komşularını zehirledi! Akıl almaz olayın adresi Esenyurt

BİNA TEDBİREN MÜHÜRLENDİ

Bina sakinleri, tedbir amaçlı edildi. Bina, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, zehirlenmelere karşı tedbiren mühürlendi. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

