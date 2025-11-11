Hafta sonu kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Lapa lapa yağacak

Kategoriler
Meteoroloji ve AKOM yani hafta için peş peşe uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve birçok ilde sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Yapılan uyarıların ardından İstanbul günü sağanak yağışlar başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunda kar yağışının görüleceği illeri açıkladı.
Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerken, hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan’da hafta sonu kar yağışı beklendiği bildirildi.
MGM'den yapılan uyarıda ise 6 il ve çevresi için sağanak uyarısı verildi. Hafta boyunca birçok bölgede sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.