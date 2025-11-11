Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hafta sonu kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji ve AKOM günlerdir yaptığı uyarılarda, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların geri geleceğini bildirdi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak beklenirken, Meteoroloji hafta sonu kar yağışı beklenen illeri uyardı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
08:20
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
09:00

Meteoroloji ve AKOM yani hafta için peş peşe uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve birçok ilde sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Yapılan uyarıların ardından günü sağanak yağışlar başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunda kar yağışının görüleceği illeri açıkladı.

Hafta sonu kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Lapa lapa yağacak

BU İLLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerken, hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde bekleniyor. , ve ’da hafta sonu kar yağışı beklendiği bildirildi.

Hafta sonu kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Lapa lapa yağacak

6 İL İÇİN SAĞANAK ALARMI

MGM'den yapılan uyarıda ise 6 il ve çevresi için sağanak uyarısı verildi. Hafta boyunca birçok bölgede sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Hafta sonu kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Lapa lapa yağacak

