Marifet gibi paylaştı başına iş açıldı! Ehliyeti süresiz iptal edildi

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kontroller aralıksız devam ediyor. Son olarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerle tehlike yarattığı belirlenen sürücü emniyetin dikkatini çekti. İskenderun ilçesinde farklı motosikletlerin ön kaldırma, akrobasi hareketler yapma, saygısızca araç kullanma ve plakayı kapatma görüntülerinin sosyal medyada paylaşan şahsın paylaşımları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri; motosiklet sürücüsü Z.Ş. hakkında çeşitli maddelerden toplam 15 bin 112 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan gerekli adli işlem yapıldı.