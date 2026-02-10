Bursa TOKİ çekilişi ne zaman, 11 Şubat’ta mı? 2026 TOKİ kura takvimi belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri doğudan batıya doğru ilerliyor. Hak sahiplerinin belirlendiği süreçte, Bursa için kura tarihine ilişkin merak devam ediyor. Bursa kura çekimi için daha önce 11 Şubat tarihi öne sürülmüştü. Ancak bu iddianın gerçek olmadığı 9-15 Şubat haftası resmi TOKİ kura takvimi ile netleşti.

TOKİ KURA TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT

TOKİ tarafından duyurulan 9-15 Şubat haftasına ait resmi kura takviminde farklı iller için gün gün planlama yapıldı. Buna göre 9 Şubat Pazartesi günü Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da ise 3 bin 592 konutun kura çekimi gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

10 Şubat Salı günü Bilecik’te 1.419 konut için kura yapılması planlanırken, 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı’da 1.753 konutun hak sahipleri belirlenecek. 12 Şubat Perşembe günü Bolu’da 1.950 konut için kura çekimi yapılacak. Haftanın son iş günü olan 13 Şubat Cuma günü ise Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun kura çekimi tamamlanacak. Açıklanan bu haftalık takvimde Bursa ili yer almadı.

BURSA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

Bursa’da TOKİ kapsamında toplam 17 bin 225 konut için kura çekimi yapılması planlanıyor. Konutların ilçe bazlı dağılımında merkez ilçelerde 7 bin 550 konut yer alırken, İnegöl’de 4 bin, Gemlik’te 3 bin ve diğer ilçelerde farklı sayılarda konut projeleri bulunuyor. Bu kapsamda Bursa, başvuru sayısının yüksek olduğu iller arasında yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde Bursa TOKİ kura çekiminin 11 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı iddia edilmişti. Ancak TOKİ’nin yayımladığı resmi kura takviminde 11 Şubat günü Bursa için herhangi bir kura planlaması bulunmuyor. Güncel bilgilere göre, Bursa’daki kura çekimi ileri haftalarda açıklanacak resmi programla netleşecek.

TOKİ BURSA KURASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura takvimi haftalık olarak oluşturuluyor ve TOKİ tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Büyük iller için kura tarihleri, başvuru yoğunluğu ve organizasyon planlamasına göre ayrıca açıklanıyor. Bu nedenle Bursa gibi yüksek başvurunun olduğu iller için tarihler, ilerleyen haftalarda yayımlanacak listelerde yer alacak.

TOKİ’nin açıkladığı mevcut takvimde Bursa bulunmadığı için, il genelindeki kura tarihinin henüz kesinleşmedi. Bursa’daki hak sahipliği kurasının hangi tarihte yapılacağı, önümüzdeki haftalar için ilan edilecek resmi kura takviminde duyurulacak.

TOKİ BURSA’DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

Bursa’da ilçelerine göre planlanan konut sayıları şöyle:

Merkez: 7550

Büyükorhan: 100

Gemlik: 3000

Harmancık: 100

İnegöl: 4000

İznik: 250

Keles: 100

Mudanya: 300

Mustafakemalpaşa: 750

Orhaneli: 175

Orhangazi: 400

Yenişehir: 500