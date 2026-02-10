Okullarda temizlik görevlisi alımı 2026 başvuruları! Okullarda kadrolu temizlik ve güvenlik görevlisi alınacak mı?

Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin 1. dönemi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımları 1 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Program kapsamında okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaşların görev süreleri 26 Şubat 2026 tarihi itibarıyla sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan bilgilere göre okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımları artık TYP sistemi ile yapılmayacak. Görev sürelerinin sona ermesine sayılı günler kala vatandaşların gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

OKULLARDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 2025 Haziran ayında TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada TYP sisteminin 1 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan vatandaşların görev sürelerinin sona ermesinin ardından kaldırılacağını belirtti. Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının farklı bir model ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeni modelin farklı bir çözüm mekanizmasıyla 2026 bütçesinde yer alacağını belirtti. TYP sistemi yerine uygulanacak olan yeni modelin detayları ise henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için uygulanacak olan yeni modelin detaylarının duyurulması bekleniyor.

OKULLARDA KADROLU TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK MI?

Bakan Yusuf Tekin, okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için yeni uygulanacak olan modelin kadrolu olmayacağını ifade etti. Ancak 2026 bütçesine dahil edileceğinin altını çizdi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında değerlendirilmiştik. Geçtiğimiz yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı projeyi İUP diye revize etti. Farklı bir proje. Yani kısmi zamanlı çalışma ya da yarı zamanlı çalışma diye tanımlayacağımız bir programla revize etti. Teorik olarak kağıt üzerinde güzeldi. Uygulamada geçen yıl bazı sorunlar yaşadık. Bu yıl itibarıyla şu an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da konuştuk ve ağustos ayı sonu itibarıyla okullarımızda temizlik ve güvenlik anlamında TYP kapsamında arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müdahalesiyle biz 2026 yılı bahar yarıyılının başı itibarıyla TYP'yi de kaldırıp farklı bir modelle okullarımızın temizlik ve güvenlik problemini kadrolu değil ama farklı bir çözüm mekanizmasıyla onu 2026 bütçesine de koymuş olacağız ve o sorunu da çözeceğiz."