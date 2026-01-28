Trafikte inatlaşınca kaza kaçınılmaz oldu! Araçlar birbirine girdi

İstanbul'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir hafif ticari araç sürücüsü ile taksi sürücüsü trafikte hareket halindeyken inatlaşmaya başladı. Hafif ticari araç sürücüsünün tehlikeli şekilde şerit değiştirerek taksinin önüne kırdığı anda arkadan gelen VIP taşımacılık yapan araç kazaya karıştı. Zincirleme kazanın yaşandığı anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.