Real Madrid Rayo Vallecano maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Rayo Vallecano maç kadrosu

Real Madrid - Rayo Vallecano maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. İspanya La Liga'nın 22. haftası kapsamıdna milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid kendi evinde Rayo Vallecano'yu ağrılayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya geri sayım başladı. Karşılaşmada Real Madrid'de 1 futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekken, 3 futbolcunun ise durumu belirsizliğini koruyor. Futbolseverler tarafından Real Madrid - Vallecano maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlanıd. Real Madrid - Vallecano maç kadrosuda Arda Güler'in olup olmayacağı belli oldu.

- maçı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından araştırılıyor. İspanya LaLiga'nın 22. hafta mücadeleleri kapsamında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Benfica mücadelesinde oyundan çıkarken tepki gösteren milli futbolcumuz 'in karşılaşmadaki durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Real Madrid - Rayo Vallecano maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Real Madrid - Rayo Vallecano maç kadrosu belli oldu.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Rayo Vallecano maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Real Madrid bu sezon 21 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 51 puan toplayan eflatun-beyazlılar ligde maç eksiği ile Barcelona'nın arkasından 2. sırada geliyorlar. Real Madrid, Rayo Vallecano maçından galibiyet alarak, Barcelona ile olan puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor.

Rayo Vallexano ise bu sezon 21 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligde 16. sırada yer alan Rayo Vallecanı 22 puan topladı. Rayo Vallecano karşılaşmadan galibiyet alarak 11. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya 'nın 22. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Rayo Vallecano maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak. İspanya Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre ise karşılaşmayı hakem İsdiro Diaz de Mera Escuderos yönetecek.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Real Madrid'de karşılaşma öncesinde Eder Militao'nun sakatlığı bulunuyor. Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ve Trent Alexander-Arnold'un ise durumu belirsizliğini koruyor. Üç futbolcunun da karşılaşmanın kadrosuna alınıp, alınmayacağına maç saatinde karar verilecek.

Rayo Vallecano'da ise Diego Mendez, Abdul Mümin ve Unai Lopez'in sakatlığı bulunuyor. Andrei Ratiu'nun ise durumu belirsizliğini koruyor. Ratiu'nun durumu teknik ekip tarafından alınacak karar doğrultusunda belli olacak.

Real Madrid - Rayo Vallecano maçının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazon, Valentin, Diaz; Akhomach, De Frutos, A Garcia

REAL MADRİD - RAYO VALLECANI MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in kritik karşılaşmada yedek olarak başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Benfica - Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11 başlamıştı. KArşılaşmanın 79. dakikasında oyundan çıkan Arda Güler'in gösterdiği tepki gündem olmuştu. Arda Güler yerine oyuna Jorge Cestero girmişti.

