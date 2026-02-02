Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Dünyayı ayağa kaldıran idam cezası kararı ortadan kalktı: İran'da Erfan Soltani kefaletle serbest

İran'daki rejim karşıtı protestolar sırasında gözaltına alınıp, idam cezası verilen 26 yaşındaki Erfan Soltani kefaletle serbest bırakıldı. Soltani için 12 bin 600 dolar yani yaklaşık 550 bin TL ödendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
10:51
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
10:51

'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halktan on binlerce kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazıları için ise cezası verildi. 'nin müdahalesiyle nedeniyle gözaltına alınan kişilerin idam edilmeyeceği açıklandı. İdam cezası verilenlerden biri olan 26 yaşındaki Erfan Soltani ise kefaletle serbest bırakıldı.

Dünyayı ayağa kaldıran idam cezası kararı ortadan kalktı: İran'da Erfan Soltani kefaletle serbest

Soltani’nin avukatı Amir Mousakhani, müvekkilinin Cumartesi günü serbest bırakıldığını ve Soltani’ye ait telefonu da dahil her şeyine el konduğunu söyledi. Mousakhani, Soltani’nin özgürlüğüne kavuşabilmesi için 2 milyon tümen (12 bin 600 dolar) yani yaklaşık 550 bin TL ödendiğini ifade etti.

Dünyayı ayağa kaldıran idam cezası kararı ortadan kalktı: İran'da Erfan Soltani kefaletle serbest

ERFAN SOLTANİ OLAYI NEDİR, NE OLMUŞTU?

Erfan Soltani, İran’da rejim karşıtı protestolar sırasında 8 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. Soltani’nin gözaltına alınmasının ardından ailesine, Soltani’nin birkaç gün içerisinde idam edileceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Farsça dilindeki X hesabından yapılan açıklamada, Soltani’nin idam cezasına çarptırıldığı aktarılmıştı. İran Yargı Erki tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak Erfan Soltani'ye idam cezası verilmeyeceği kaydedilmişti.

Dünyayı ayağa kaldıran idam cezası kararı ortadan kalktı: İran'da Erfan Soltani kefaletle serbest

Açıklamada, ülkenin Kerec şehrindeki merkez hapishanesinde tutulan Soltani'nin "ülkenin iç güvenliğine karşı komplo kurmak ve rejime karşı propaganda faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığını, ancak bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulanması durumunda da ölüm cezasının uygulanmayacağı kaydedilmişti.

