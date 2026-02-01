Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Gerilim artarken dikkat çeken iddia! İran ve ABD yetkilileri Türkiye'de görüşecek

Mısır, Katar ve Türkiye’nin yoğun temasları sonucunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililerin bu hafta Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor. Bir yetkilinin "İşlem ilerliyor" diyerek görüşmeyi doğruladığı belirtiliyor.

Gerilim artarken dikkat çeken iddia! İran ve ABD yetkilileri Türkiye'de görüşecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 23:50

basınında yer alan haberlerde, Mısır, Katar ve ’nin girişimleri sonucu ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği öne sürüldü.

İRAN VE ABD ARASINDA BARIŞ ELÇİSİ TÜRKİYE OLACAK

İran ve ABD arasındaki devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye’nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi. Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.

ETİKETLER
#abd
#iran
#barış
#diplomasi
#ortadoğu
#gerilim
#TÜRKİYE
#Politika
