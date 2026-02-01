Menü Kapat
Politika
Ömer Çelik'ten soykırımcı İsrail'e sert tepki: İnsanlığın en büyük utancı

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'e ve katliam emirlerini veren Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Çelik, "İnsanlığın en büyük utancı sayılabilecek Netanyahu hükümetinin, katil şebekesi tarafından Gazze soykırımıyla ilgili katliamlar devam ediyor" dedi. Suriye'deki son gelişmelere de değinen Çelik, bölgede terörün tüm unsurlarının ortadan kaldırılması gerektiğimi söyledi.

Ömer Çelik'ten soykırımcı İsrail'e sert tepki: İnsanlığın en büyük utancı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Gazze'de devam eden soykırım, Suriye'deki son gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamasından satır başları:

"Türkiye devletimizin büyük dayanışmasıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle devletimizin tüm seferberliği ile yıllar boyunca çözülmez denen sorunların çözülmesi konusunda büyük bir yol kat etti. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

‘BUNLARIN ACISINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ’

Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde olacaklar. Yapılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelecekler. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Bunların acısını hiçbir zaman unutmayacağız.

Ömer Çelik'ten soykırımcı İsrail'e sert tepki: İnsanlığın en büyük utancı

"GAZZE'DE KATLİAM DEVAM EDİYOR"

Türkiye’nin etrafına baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Yine geçtiğimiz günlerde son derece yıpratıcı can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. İnsanlığın en büyük utancı sayılabilecek Netanyahu hükümetinin, katil şebekesi tarafından Gazze soykırımıyla ilgili katliamlar devam ediyor. Doğumuzda İran ile ilgili gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. Müzakerede sonuç alınacak mı? Maalesef yeni bir saldırı ortaya çıkacak mı?’ diye bu gündemler etrafımızda gerçekleşiyor.

Ömer Çelik'ten soykırımcı İsrail'e sert tepki: İnsanlığın en büyük utancı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye konusunda cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan tavrı oldu. Ölümden kaçan kardeşlerimizi, bize sığınanları geri göndermekle bezenen bir kampanya yapmıştı. Diktatörlük rejimi gitti, Suriye devrimi gerçekleşti. Terörün tüm unsurları ortadan kaldırılmalı"

Ömer Çelik'ten soykırımcı İsrail'e sert tepki: İnsanlığın en büyük utancı
