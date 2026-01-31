Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Editor
Editor
 Onur Kaya

MHP'den toplumsal şiddet ve suçla mücadele çağrısı: Daha fazla dayanmak mümkün değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlattıkları toplumsal şiddet ve suç olaylarıyla mücadeleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sorunun sadece siyasetin meselesi olmadığını belirten İzzet Ulvi Yönter, "Bu şiddet seli karşısında daha fazla dayanmak mümkün değil. Mesele sadece ceza ile ele alınmamalı; eğitim, manevi değerlerin aşılanması ve psikolojik takviye şart" dedi.

MHP'den toplumsal şiddet ve suçla mücadele çağrısı: Daha fazla dayanmak mümkün değil
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
03:52
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
03:58

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son yıllarda giderek artan ve ülkenin kanayan yarası haline gelen toplumsal ve olaylarıyla mücadele konusunda verdiği talimat kapsamında çalışmalar devam ediyor. Komisyon oluşturan parti yöneticileri, şiddet ve suç olaylarına karşı alınabilecek tedbirleri masaya yatırarak soruna çözüm yolları aramayı sürdürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu kapsamda İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler" tanıtım ve takdim toplantısına katıldı. Yönter, her şeyin bir hikayesi olduğu gibi oluşturdukları bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele komisyonunun da bir hikayesi olduğunu ifade etti.

MHP'den toplumsal şiddet ve suçla mücadele çağrısı: Daha fazla dayanmak mümkün değil

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ: KONUNUN ÜSTÜNE GİDİLMELİ

Şiddetin herkesin üzerine kabus gibi çökmüş durumda olduğunu anlatan MHP'li Yönter, "Şiddetle mücadele sadece siyasetin meselesi değil. Sayın Genel Başkanımız gözümüzün içine her gün sokulan şiddet olaylarından çok müşteki ve muzdarip bir şekilde bu konunun üstüne gidilmesini düşündü, planladı ve bunun eyleme geçilmesini arzu etti. Bu şiddet seli karşısında daha fazla dayanmak mümkün değil." dedi.

MHP Genel Başkanı 'nin siyasi ve ahlaki sorumluluğun gereğini yaparak AR-GE başkanlıklarına bir talimat verdiğini ve böyle bir çalışmanın hazırlanmasını istediğini aktaran Yönter, şöyle devam etti:

MHP'den toplumsal şiddet ve suçla mücadele çağrısı: Daha fazla dayanmak mümkün değil

"AMAÇ FARKINDALIK DÜZEYİNİ ARTIRMAK"

"Sayın Genel Başkanımızdan aldığımız güçle, onun teşvikiyle, onun tembihiyle, yol göstermesiyle, elbette bunların hepsinin üstünde talimatıyla sizlerin kapısını çaldık. Eksik olmayın, temas ettiğimiz, görüştüğümüz, konuştuğumuz hiçbir hocamız bizi kırmadı. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun diyorum ve hocalarımızla, uzmanlarımızla, gönül insanlarımızla, sahalarında sivrilmiş değerli arkadaşlarımızla, dostlarımızla bir komisyon kurarak çalışmaya başladık.

Çok değil, yaklaşık 4 aylık bir zaman diliminde ortaya bir eser çıktı. Raflarımızı dolduracak kitaba değil ihtiyacımız. Farkındalık düzeyini arttıracak kararlı bir hamleye ihtiyaç duyarak bu çalışmayı yaptık. 2025 yılında kitap basıldı. Bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele, tespitler, tedbirler ve teklifler. O dönem şartları itibarıyla bu çalışmamızı komisyonumuzla beraber bir türlü kamuoyuyla paylaşamadık. Daha doğrusu, daha doğru bir ifadeyle toplumsallaştıramadık. Bunun bizde mahfuz bazı sebepler var. Hocalarımızın kapısını çaldık. Onlara görüşümüzü, düşüncemizi ve taleplerimizi ilettik."

MHP'den toplumsal şiddet ve suçla mücadele çağrısı: Daha fazla dayanmak mümkün değil

"ŞİDDET İNSAN HAKKI İHLALİ"

Şiddetin sabahtan akşama biteceği kanaatinde olmadıklarını vurgulayan Yönter, "Gerçekçi olmamız lazım. Şiddet fenomen bir kavram. Şiddet, bir insan hakkı ihlali." diye konuştu.

"MESELE SADE HUKUKİ BOYUTUYLA ELE ALINMAMALI"

Suç ve şiddetin çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yönter, "Ne kadar cezaları artırırsak artıralım, suçun ve şiddetin önüne geçilmesi bana göre suç ve cezanın artışıyla ters orantılı. Mesele sadece hukuki boyutla ele alınmamalı. Mesele sadece ceza ile ele alınmamalı. Başka? Takdir buyurursunuz ki eğitim. Başka? Manevi değerlerle çocuklarımızı teçhiz etmek mecburiyetindeyiz. Başka? Psikolojik olarak onları takviye etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

MHP'den toplumsal şiddet ve suçla mücadele çağrısı: Daha fazla dayanmak mümkün değil

Yönter şunları kaydetti:

"Şiddet, aklın durma hali. Şiddet, vicdanın parçalanma hali, eğer varsa. Şiddet, maneviyatın dağılması. Şiddet, akli selimin kaybolması, kalbi selimin yok olması. Şiddet başka, insan ve insanlık değerleri başka. Bizim tarafımız ve tercihimiz insan, insanlık, huzur, kardeşlik, barış. Terör, şiddet, ekonomik şiddet var, siyasal şiddet var, psikolojik şiddet var. Aramızda bu şiddet konusunu yaşamış veya yaşamaya devam eden arkadaşlarımız da olabilir. Bir düşünür demiş ki 'öyle bir yaştayım ve çağdayım ki insanın başına gelebilecek veya gelen hiçbir şey beni şaşırtmıyor.' Ben öyle bir çağda değilsen de insanlığın yapacağı veya yaptığı hiçbir şey de beni şaşırtmaz. İnsan insanın kurdudur değil, Thomas Hobbes yanılıyor. Biz, insan insanın yurdudur dedik. İnsan insanın yuvasıdır dedik."

