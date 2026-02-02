Arabanızı böyle çalıştırıyorsanız dikkat! Ciddi sıkıntı çıkabilir: 'Yüksek masraflara yol açar'

Şubat ayının gelişiyle soğuk havalar da kendini göstermeye başladı. Soğukların iyiden iyiye bastırmasıyla Sivas'ta elektrik ustası Seyit Hazırbulan ise sürücülere uyarı geldi. Hazırbulan yaptığı uyarıda birçok sürücünün dikkat etmediği konuya değindi. Soğuk havalarda araç kullanımı hakkında sürücülere tüyolar veren uzman isim araçların yanlış çalıştırıldığında motor aksamında geri dönüşü zor hasarlara ve yüksek onarım maliyetlerine neden olabildiğini belirtti.

ARAÇ ÇALIŞTIRILDIKTAN HEMEN SONRA YOLA ÇIKMAYIN

Birçok sürücünün aracı çalıştırır çalıştırmaz hareket ettirirken, bu durum motorun yeterli yağlamayı sağlayamadan zorlanmasına neden oluyor. Soğuk motorla ani hareket edilmesi, motor içi parçalarda aşınmayı artırarak ilerleyen süreçte ciddi mekanik arızalara yol açabiliyor. Soğuk havalardan dizel araçlar ise benzinli araçlara göre daha fazla etkilenebiliyor. Dizel motorların çalışma prensibi gereği ilk çalıştırmada kendini toplaması daha uzun sürüyor. Dizel ve benzinli motorlarda araç çalıştırıldıktan hemen sonra yola çıkmanın sibop ve yağ pompası gibi parçalarda hasar riskini artırıyor.

"CİDDİ PROBLEMLER YAŞANABİLİR"

Sivas'ta elektrik ustası Seyit Hazırbulan ise sürücülere uyarılarda bulundu. Hazırbulan, hem dizel hem de benzinli araçlarda ilk çalıştırmadan sonra motorun yağlama yapabilmesi için bir ya da iki dakika rölantide beklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Sibop kırılması, yağ pompası arızası veya sibop kesmesi gibi ciddi problemler yaşanabilir. Bu da 50 bin liranın üzerinde masraflara yol açabilir" dedi.

"YÜKSEK MASRAFLARA YOL AÇABİLİR"

Soğuk havalarda aracın önüne karton koymanın doğru bir koruma yöntemi olmadığını söyleyen Seyit Hazırbulan, "Soğuk havalarda benzinli araçlara kıyasla dizel araçların daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Bu nedenle sabah ilk çalıştırmada kontağı birkaç kez açıp kapatmak, kızdırma lambası söndükten sonra gelen 'tık' sesini beklemek motorun daha rahat çalışmasını ve daha iyi performans vermesini sağlar. Hem dizel hem de benzinli araçlarda ilk çalıştırmadan sonra motorun yağlama yapabilmesi için bir ya da iki dakika rölantide beklemek gerekir. Aksi halde sibop kırılması, yağ pompası arızası veya sibop kesmesi gibi ciddi problemler yaşanabilir. Bu da 50 bin liranın üzerinde masraflara yol açabilir. Aracın önüne karton koymak doğru bir yöntem değildir. Araç hararet yapabilir, conta yakabilir ve ciddi maddi hasarlar oluşabilir. Koruma yöntemi olarak özellikle çok soğuk gecelerde aracı bir veya iki kez kısa süreli çalıştırmak motorun korunmasına yardımcı olur" diye konuştu.