Dünya
'Adres zehirleme' saldırısıyla milyonlarını kaybetti! Uzmanlardan bu tuzağa dair uyarı

Bir kripto yatırımcısı 'adres zehirleme' saldırısına maruz kaldı. Tuzağa düşürülen yatırımcı, 4556 ETH (Ethereum) yani yaklaşık 539 milyon TL kaybetti.

'Adres zehirleme' saldırısıyla milyonlarını kaybetti! Uzmanlardan bu tuzağa dair uyarı
yatırımcısı olan bir kişi, dolandırıcıların 'adres zehirleme' saldırısına uğradı. ABD basınında yer alan haberlere göre, yatırımcı, hep aynı adrese yüksek miktarda gönderiyordu. Dolandırıcılar, yatırımcının işlemlerini bir süre izledi. Ethereum'un hep aynı adrese gönderildiğinden emin olan dolandırıcılar harekete geçti.

'Adres zehirleme' saldırısıyla milyonlarını kaybetti! Uzmanlardan bu tuzağa dair uyarı

ÇOK BENZER SAHTE ADRES

Yatırımcının farklı bir adres kullanmadığından emin olan dolandırıcılar, gerçek adresin baş harfleri ve son benzeriyle çok benzer yeni ve sahte bir adres oluşturdular.

Öncelikle bu sahte adresten yatırımcının cüzdanına çok düşük miktarlarda para gönderildi. Bu sayede sahte adres, yatırımcının cüzdanındaki son işlemler listesinde yer aldı.

'Adres zehirleme' saldırısıyla milyonlarını kaybetti! Uzmanlardan bu tuzağa dair uyarı

YÜZLERCE MİLYON BUHAR OLDU

Yatırımcı artık alışkanlık haline getirdiği işlemi yapmak için bizzat adres girmek yerine son işlemlerinden adresi kopyaladı. Fakat son işlemlerinde yer alan adres, dolandırıcıların oluşturduğu sahta adresti, bunu fark etmedi. Bu sayede dolandırıcılar, 4556 ETH'yi yani 539 milyon TL'yi ele geçirmiş oldu.

İşlemin yapıldığı platform ise politikaları gereği işlemi geri almadı.

Uzmanlar, bu tür saldırıların 'adres zehirleme' olarak yorumlandığını, yatırımcıların dikkatsizliğini hedef alan saldırılar olduğunu belirtti. Yatırımcıları uyaran uzmanlar, deneyimli olunsa dahi rutin transferlerde hedef adrese dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

