 Berrak Arıcan Baş

Google Haritalar'da silinen yasaklı bölgeye adım attı! Genç fenomenin karanlık turizmi

Google Haritalar'da 'yasaklı' olarak gösterilen ya da haritalardan silinen yerleri keşfeden YouTube fenomeni Ellie yine ilginç bir deneyime imza attı. İskoçya'nın karanlık tarihe sahip Gruinard Adası'nı ziyaret eden Ellie, 'Şarbon Adası' olarak bilinen bölgeye 'çılgın' bir yerli ile beraber gitti.

Google Haritalar'da silinen yasaklı bölgeye adım attı! Genç fenomenin karanlık turizmi
İkinci Dünya Savaşı esnasında 1942'de İngilizlerin şarbonla ilgili deneylerinde kullanılan bu yüzden 'Şarbon Adası' olarak da bilinen Gruinard Adası'nın karanlık bir tarihi var. Bu yüzden de bazı gezginlerin oldukça dikkatini çekiyor. Karanlık turizmi kendi yürüten bir YouTube fenomeni olan Ellie, bu adaya gitti ve deneyimlerini paylaştı.

Google Haritalar'da silinen yasaklı bölgeye adım attı! Genç fenomenin karanlık turizmi

YASAKLI YERLER

'Google Haritalar'da yasaklanmış yerleri' ya da 'tamamen silinen' yerleri keşfetmeyi seven Ellie, bu adayı da ziyaret etmeyi görev edindi. Maceralarını YouTube'da bulunan EllieMarieTV'de paylaşan genç fenomen, 1940'larda insanlara kapatılan o adaya gitti.

Dailymail'in haberine göre, Gruinard Adası 1990 yılında Savunma Bakanlığı tarafından 'ölümcül hastalıktan arındırılmış' olarak ilan edildi.

Google Haritalar'da silinen yasaklı bölgeye adım attı! Genç fenomenin karanlık turizmi

BİR YERLİ İLE BERABER KÜREK ÇEKTİ

Ellie, adaya ulaşabilmek için 'çılgın' bir yerli bulmaya çalıştığını, adada hala şarbon olup olmadığını merak ettiğini söyledi. Sonunda yerel bir kanocu olan Will ile anlaştı ve gizemli adaya kürek çektiler.

Google Haritalar'da silinen yasaklı bölgeye adım attı! Genç fenomenin karanlık turizmi

''SİLİNMİŞ, GİZLENMİŞ ADAYI KEŞFETMEK''

Ellie, mağaralardan ve kayalıklı bölgelerden geçti ve güvenli bir şekilde karaya çıkmayı başardı. Korktuğunu ifade eden fenomen, ''Şu an ne kadar korksam da, bu, tüm dünyadan tamamen silinmiş ve gizlenmiş bir adayı keşfetmek ve bu yerle ilgili çılgın komplo teorilerinin doğru olup olmadığını görmek için tek fırsatımız olabilir'' diyor.

Google Haritalar'da silinen yasaklı bölgeye adım attı! Genç fenomenin karanlık turizmi

''ŞARBON YA DA ŞÜPHELİ BİR ŞEY YOK''

Çakıllı bir koyda duran Ellie, etrafına baktığında ilginç bir şey görmediğini, buranın garip bir yer olmadığını söylüyor. Adada 'şarbon' ya da 'şüpheli herhangi bir şey' görmediğini ifade ediyor.

Google Haritalar'da silinen yasaklı bölgeye adım attı! Genç fenomenin karanlık turizmi

Ellie, bazı yasaklı yerleri keşfettikten sonra karanlık geçmişlerine rağmen çok güzel yerler olduğunu fakat bir o kadar da ürkütücü maceralara adım attığını söylüyor.

