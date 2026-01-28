Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Putin'in muhtemel sonu! Zaman daralıyor, iktidarı işte böyle kaybedecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel sonuna dair tahminlerde bulunan Rusya uzmanı açıklamalarıyla dikkat çekti. Uzmana göre, Stalin'den bu yana ülkenin en uzun süre görev yapan lideri için zaman daralıyor.

Putin'in muhtemel sonu! Zaman daralıyor, iktidarı işte böyle kaybedecek
Dünya siyasetçilerinin en zengini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus liderlerin ortalama ölüm yaşına ulaştı. Şimdilerde 73 yaşında olan Putin, Stalin'den bu yana ülkenin en uzun süre görev yapan lideri, fakat uzmanlar Rus liderin zamanının daraldığını söylüyor.

Putin'in muhtemel sonu! Zaman daralıyor, iktidarı işte böyle kaybedecek

''PUTİN İKTİDARDAYKEN ÖLECEK''

Dailymail'de yayımlanan programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan RAND Europe'un Rusya ve Avrasya programı başkanı Dr. John Kennedy, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle artan iç baskıya rağmen Putin'in büyük olasılıkla iktidardayken öleceğini söyledi.

''ZORLA İKTİDARKEN UZAKLAŞTIRILAMAZ''

Putin'in açıklanmayan sağlık sorunları için alternatif tedaviler aradığını belirten uzman, Ukrayna'nın işgalinin başlamasından bu yana yaşadığı ekonomik gerilemeye ve yaklaşık bir milyon insanın kaybına rağmen Putin'in zorla iktidardan uzaklaştırılması senaryolarını düşük olasılıklı olduğunu ifade etti.

Ayrıca Putin'in iktidardaki kilit pozisyonlarına müttefiklerini yerleştirmesi ve muhalefeti bastırması, Rus liderin muhtemelen ölümüne kadar başkan olacağına işaret olarak değerlendiriliyor.

Putin'in muhtemel sonu! Zaman daralıyor, iktidarı işte böyle kaybedecek

Herkesin Putin'e bağlı olduğunu söyleyen Kennedy, ''Arkadaşlarını terfi ettiriyor. Putin'in etrafındaki tüm kadrolar eski meslektaşlarından oluşuyor. Gücü tamamen kendi etrafında topladı ve bu durum Ukrayna'nın topyekün işgalinden bu yana daha da yoğunlaştı.'' dedi.

SUİKAST İHTİMALİNİ GÖZ ARDI ETMEDİ

Kennedy, en akla yatkın senaryonun, Putin'in iktidardayken ölmesi olduğunu ifade etti. Çünkü bir sadakat sistemi kurduğunu söyledi. Fakat Rus liderin suikasta uğrama ihtimalini göz ardı etmedi. Bu suikastın Moskova'nın iktidar elitleri tarafından değil, Ukrayna savaşının yükünü en çok çeken bölgesel gruplar tarafından gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Putin'in muhtemel sonu! Zaman daralıyor, iktidarı işte böyle kaybedecek

Putin'in kendi güvenliğine takıntılı olduğunu söyleyen Kennedy, giderek daha az kamuoyunun karşısına çıkmasına da dikkat çekti ve bunun sebepleri arasında hasta, yorgun ve paranoyak olmasının da etkisi olabileceğini ifade etti.

#Dünya
