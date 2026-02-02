Gırgiriye’nin Darbukatör Baryam’ını Ceyhun Fersoy oynayacak

Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından biri olan Gırgıriye yıllar sonra sahneye taşınmaya hazırlanıyor. Müjdat Gezen önderliğinde sahneye taşınacak oyunla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Okuma provasının bugün yapılacağı Gırgıriye'de Müjdat Gezen'in oynadığı Darbukacı Bayram'ı ise Ceyhun Fersoy oynayacak.

GIRGIRİYE SAHNEYE TAŞINIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 82 yaşındaki Müjdat Gezen, ilk olarak 1981 yılında Gırgıriye, Aynı yılda Gırgıriyede Şenlik Var filmlerinde rol aldı. Müjdat Gezen filmi sahneye taşıdı ve kendisinin oynadığı Darbukacı Baryam'ı oynaması ise Ceyhun Fersoy ile anlaşma sağladı.

GIRGIRİYE'NİN OKUMA PROVASI BUGÜN YAPILACAK

Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri, usta sanatçı Müjdat Gezen’in hafızalara kazınan efsane karakteri Darbukacı Baryam’ı kimin oynayacağı netleşti. “Gırgıriye”nin yapımcısı Onurcan Taş, Müjdat Gezen’in unutulmaz karakteri Darbukacı Baryam, yeni sezonda Ceyhun Fersoy’un yorumu ile sahnede olacağını duyurdu.

CEYHUN FERSOY KAÇ YAŞINDA?

10 Nisan 1982 doğumlu Ceyhun Fersoy, 2005 yılında Bir Demet Tiyatro adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa başladı. Oyuncu daha sonra peş peşe; kurtlar Vadisi, İki Aile, Çocuklar Duymasın, Seksenler ve Çatı Katı gibi yapımlarda rol aldı.