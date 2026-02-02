Ablası Nihal Candan'ı kaybeden Bahar Candan intihara teşebbüs etti!

Katıldığı yarışma programıyla popüler olan Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya kadar düşerek tedavi altına alındı. Tahliye olan Nihal Candan, anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran'da hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın ölümü sonrası zor günler geçiren kardeşi Bahar Candan'dan ise endişelendiren bir haber geldi.

BAHAR CANDAN ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Ablası Nihal Candan'ın ölümü sonrası paylaşımlarıyla zaman zaman konuşulan Bahar Candan, hakkında korkutan bir gelişme yaşandı.

BAHAR CANDAN İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Bahar Candan'dan ise son olarak korkutan bir gelişme yaşandı. Candan'ın önceki gece annesi Umut Candan'a gönderdiği "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajının ardından bir kutu ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahar Candan'ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı şekilde buldu. Kaldırıldığı hastanede midesi yıkanan Candan, hayata döndürülerek tedavi altına alındı.

BAHAR CANDAN'IN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Nihal Candan'ın 37 kiloya düşerek hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin cenazedeki görüntüleri ve paylaşımları da çok konuşuldu. Özellikle Bahar Candan'ın kız kardeşlerinin mezar başına giderek çektikleri kareler sosyal medyada gündem olmuştu.

Son olarak Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan son paylaşımında, tatile çıkmaya hazırlandığını belirterek eline kahvesi aldı ve ablası Nihal Candan'ın siyah beyaz fotoğrafının önüne geçip, 'Ben bir tatile gideceğim sen evdesin abla' yazdı. Bahar Candan'ın paylaşımına kısa sürede tepki yağdı.