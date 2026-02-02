Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Su seviyesi yükseldi ama yeterli değil

İstanbul’da son dönemlerde gerçekleşen yağışlar barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre Aralık ayında yüzde 17,12 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranları 1 Şubat itibariyle yüzde 30,25 seviyesine ulaştı. Ancak bu oran halâ son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Uzmanlar ise bu yükselişin yeterli olmadığına dikkat çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Su seviyesi yükseldi ama yeterli değil
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 12:15

İstanbul’da yılbaşından bugüne kadar 145,1 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı bir ayda yüzde 11,48 oranında arttı. Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı, 1 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yüzde 30,25 olarak kaydedildi.

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Su seviyesi yükseldi ama yeterli değil

EN YÜKSEK SU SEVİYESİNE SAHİP BARAJ ELMALI

Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki tekil su seviyeleri ise şu şekilde:

  • Ömerli: 44,28
  • Darlık: 49,19,
  • Elmalı: 84,93,
  • Terkos: 18,24,
  • Alibey: 24,63,
  • Büyükçekmece: 21,16,
  • Sazlıdere: 17,78,
  • Istrancalar: 56,78,
  • Kazandere: 7,13,
  • Pabuçdere: 9,23
İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Su seviyesi yükseldi ama yeterli değil

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 262,55 milyon metreküp olarak kaydedildi. Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 63,42 milyon, Yeşilçay'dan da 26,71 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 90,13 milyon metreküp su alındı.

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Su seviyesi yükseldi ama yeterli değil

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ

İstanbul'da dün 3 milyon 118 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 3 milyon 50 bin metreküpü regülatörlerden, 68 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi. İstanbul barajlarında son 10 yılın aynı döneminde tespit edilen doluluk oranları ise şu şekilde listelendi:

  • 2016: 75,82,
  • 2017: 84,84,
  • 2018: 73,6,
  • 2019: 90,04,
  • 2020: 57,23,
  • 2021: 42,63,
  • 2022: 56,13,
  • 2023: 28,9,
  • 2024: 71,81,
  • 2025: 52,8
  • 2026: 30,25

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye oldu.

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Su seviyesi yükseldi ama yeterli değil

TÜM YIL BOYUNCA TASARRUFA DİKKAT ÇEKİLMELİ

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine, temel sorunun barajlara düşen yağış miktarından ziyade aşırı su tüketimi olduğunu söyledi.

İstanbul'da su tüketiminin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Kurnaz, "Belediyenin sadece suyun tükendiği dönemlerde değil, tüm yıl boyunca tasarrufa dikkat çekmesi ve kullanımı azaltmaya yönelik adımlar atması gerekiyor." dedi.

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Su seviyesi yükseldi ama yeterli değil

Su kesintisi uygulamalarının insanların su depolamasına yol açtığı için beklenen etkiyi yaratmadığını belirten Kurnaz, asıl çözümün insanları daha az su kullanmaya teşvik edecek sistemler ve çalışmalar olduğunu kaydetti.

İstanbul özelindeki tartışmalarda konunun sık sık tarımsal sulama ile karıştırıldığına dikkat çeken Kurnaz, bahse konu olan suyun tarımda değil, barajlarda birikip arıtıldıktan sonra şehre verilen içme suyu olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Kurnaz, "İklim değişikliği devam ettiği sürece su kaynaklarımız gittikçe azalacak. Bu yıl oldukça kurak bir dönem yaşıyoruz. Gelecek yılın nasıl geçeceğini kestirmek zor ancak uzun vadede İstanbul'a ulaşacak su miktarının azalacağı bir gerçek." uyarısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye kuraklıkla boğuşurken bir baraj yüzde yüz doldu! Su fazlası tahliye edilecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de çamurlu su baraja karıştı: Su kesintisi saatleri açıklandı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.