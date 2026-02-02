İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Su seviyesi yükseldi ama yeterli değil

İstanbul’da yılbaşından bugüne kadar 145,1 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı bir ayda yüzde 11,48 oranında arttı. Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı, 1 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yüzde 30,25 olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK SU SEVİYESİNE SAHİP BARAJ ELMALI

Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki tekil su seviyeleri ise şu şekilde:

Ömerli: 44,28

Darlık: 49,19,

Elmalı: 84,93,

Terkos: 18,24,

Alibey: 24,63,

Büyükçekmece: 21,16,

Sazlıdere: 17,78,

Istrancalar: 56,78,

Kazandere: 7,13,

Pabuçdere: 9,23

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 262,55 milyon metreküp olarak kaydedildi. Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 63,42 milyon, Yeşilçay'dan da 26,71 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 90,13 milyon metreküp su alındı.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ

İstanbul'da dün 3 milyon 118 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 3 milyon 50 bin metreküpü regülatörlerden, 68 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi. İstanbul barajlarında son 10 yılın aynı döneminde tespit edilen doluluk oranları ise şu şekilde listelendi:

2016: 75,82,

2017: 84,84,

2018: 73,6,

2019: 90,04,

2020: 57,23,

2021: 42,63,

2022: 56,13,

2023: 28,9,

2024: 71,81,

2025: 52,8

2026: 30,25

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye oldu.

TÜM YIL BOYUNCA TASARRUFA DİKKAT ÇEKİLMELİ

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine, temel sorunun barajlara düşen yağış miktarından ziyade aşırı su tüketimi olduğunu söyledi.

İstanbul'da su tüketiminin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Kurnaz, "Belediyenin sadece suyun tükendiği dönemlerde değil, tüm yıl boyunca tasarrufa dikkat çekmesi ve kullanımı azaltmaya yönelik adımlar atması gerekiyor." dedi.

Su kesintisi uygulamalarının insanların su depolamasına yol açtığı için beklenen etkiyi yaratmadığını belirten Kurnaz, asıl çözümün insanları daha az su kullanmaya teşvik edecek sistemler ve çalışmalar olduğunu kaydetti.

İstanbul özelindeki tartışmalarda konunun sık sık tarımsal sulama ile karıştırıldığına dikkat çeken Kurnaz, bahse konu olan suyun tarımda değil, barajlarda birikip arıtıldıktan sonra şehre verilen içme suyu olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Kurnaz, "İklim değişikliği devam ettiği sürece su kaynaklarımız gittikçe azalacak. Bu yıl oldukça kurak bir dönem yaşıyoruz. Gelecek yılın nasıl geçeceğini kestirmek zor ancak uzun vadede İstanbul'a ulaşacak su miktarının azalacağı bir gerçek." uyarısında bulundu.