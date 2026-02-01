Türkiye kuraklıkla boğuşurken bir baraj yüzde yüz doldu! Su fazlası tahliye edilecek

DSİ 214. Şube Müdürlüğü tarafından bölgede mahalle muhtarlarına yapılan uyarıda,

"Akköprü Barajı rezervuarımız, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle maksimum doluluk sınırına yaklaşmıştır. Meteorolojik verilere göre, bölgemizde 24 saat sürecek şiddetli yağış ve buna eşlik edecek kar erimesi beklenmektedir. Baraj güvenliğini sağlamak amacıyla, bu gece 24.00 (Pazar gecesi) itibarıyla baraj santralimiz tam kapasite üretime geçecek ve dere yatağına yüksek debide (saniyede yaklaşık 120-130 metreküp) su bırakılacaktır. Dalaman ve Ortaca bölgelerine su sağlayan tüm sulama suyu alma yapıları (bentler) kapatılmış ve güçlendirilme çalışmalarına başlanılmıştır. Bu amaçla alınması gereken önlemler arasında barajdan bırakılacak su nedeniyle Dalaman Çayı ana yatağında su seviyesi ciddi oranda yükselecektir. Ayrıca bentler kapalı olsa dahi, ana yataktaki yükselme sebebiyle Dalaman ve Ortaca sulama kanallarına sızıntı veya su geçişi olma ihtimali vardır. Can ve mal kaybı yaşanmaması adına; nehir yatağına yakın bölgelerdeki vatandaşların uyarılması, ana çay yatağı ve sulama kanalları kıyısında bulunan su motorları, iş makineleri ve tarım aletlerinin derhal kaldırılması, Dere ve kanal kenarında otlatılan veya barınan hayvanların güvenli bölgelere çekilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

419,20 MİLYON METREKÜP SU BİRİKTİRME HACMİNE SAHİP

419,20 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Dalaman Akköprü Barajı ve HES, yıllık 343 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiriyor. 121 bin 240 dekar arazi sulamasının yanında 20 bin dekar arazinin taşkın riski önlüyor ve Dalaman, Köyceğiz, Ortaca ilçe merkezleri ve köyleri ile turistik tesisler taşkın zararından korunuyor.