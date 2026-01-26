Menü Kapat
Editor
 | Ümit Buget

Kar, kâr etmedi! İstanbul'da barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesi

İstanbul'da dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışı ve zaman zaman da yağmur etkili oldu. Kar yağışının ve yağmurun etkisiyle barajlardaki su seviyesi bir nebze olsa da arttı. Artışa karşın oran son 10 yılın en düşük rakamı olarak kayda geçti. İşte detaylar...

IHA
26.01.2026
26.01.2026
İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajlardaki su seviyesini bir nebze artırdı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 27.14 olurken; bu oran son 10 yılın en düşük rakamı olarak kayda geçti.

İstanbul'da dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışı ve zaman zaman da yağmur etkili oldu. Kar yağışının ve yağmurun etkisiyle barajlardaki su seviyesi bir nebze olsa da arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı son iki hafta yükselişe geçti. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 27.14 olurken, bu oran son 10 yılın en düşüğü olarak yer aldı. Öte yandan en dolu baraj yüzde 80.55 ile Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 4.84 ile Kazandere oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:
"Ömerli yüzde 39.17
Darlık yüzde 45.77
Elmalı yüzde 80.55
Terkos yüzde 16.79
Alibey yüzde 22.02
Büyükçekmece yüzde 18.62
Sazlıdere yüzde 16.29
Istrancalar yüzde 38.3
Kazandere yüzde 4.84
Pabuçdere yüzde 7.55".

