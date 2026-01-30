Menü Kapat
İzmir'de çamurlu su baraja karıştı: Su kesintisi saatleri açıklandı

İzmir'de şiddetli yağmurlar sonrası içme suyuna çamurlu su karıştı. 4 ilçede uygulanan su kesintilerine dair İZSU'dan açıklama yapıldı. Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerine temiz su taşıyan Tahtalı Barajı'nda çamur oranı yükseldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
21:31
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
21:31

İzmir'de yoğun yağışlar sonrası su kesintisi yaşanıyor. İçme suyuna karışan çamurlu su sebebiyle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde su kesintileri uygulanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin yakın zamana kadar yüzde 0,14'e düştüğü, bu nedenle baraj tabanının toprak zemin olarak kaldığı belirtildi.

İzmir'de çamurlu su baraja karıştı: Su kesintisi saatleri açıklandı

DERELERDEN BARAJA YÜKSEK DEBİDE ÇAMURLU SU AKTI

Açıklamada, dün kısa sürede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu uzun süredir akmayan derelerden baraja yüksek debide çamurlu su taşındığı, bu durumun da baraj tabanındaki toprağı hareketlendirerek sudaki çamur oranını artırdığı kaydedildi.

Suyun bulanıklık seviyesinin yükselmesi nedeniyle hızlı arıtmanın mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, musluklardan çamurlu su akmaması için içme suyunun dinlendirilmesi ve arıtma sürecinin tamamlanmasının gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde gündüz saatlerinde başlatılan su kesintisinin, saat 05.00'e kadar süreceği bildirildi.

