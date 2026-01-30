Çanakkale'de sağanak yağış Kepez Çayı'nı taşırdı! Sahil yolu trafiğe kapatıldı

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış merkeze bağlı Kepez beldesindeki çayın taşmasına sebep oldu.
Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü.
Sel suları nedeniyle 1 hafif ticari araç bölgede mahsur kaldı. Belediye ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.