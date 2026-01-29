Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Çanakkale'de fırtına engeli! Motokuryelere çıkış yasağı

Çanakkale Valiliği, kentte etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

Çanakkale'de fırtına engeli! Motokuryelere çıkış yasağı
Valiliği tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle saat 20.00 itibariyle motosiklet, , motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

TRAFİĞE ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bugün ve yarın görülmesi beklenen ve sağanak etkili oluyor. Çanakkale Valiliği, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına tedbiren yasak getirdi.

Çanakkale’de fırtına engeli! Motokuryelere çıkış yasağı

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YASAKLANDI

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; trafik güvenliği ve can emniyetinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, moto kuryelerin 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Ege Denizi'nde dev dalgalar! Fırtına Karaburun'da tekneleri batırdı Bodrum'da seferler iptal etti
Altın rallisini kaçıranlar dikkat! Filiz Eryılmaz fırtına için tam rakam verdi
