Yaşam
 Nalan Güler Güven

Çığ altındaki çobanın ailesinden yürek yakan çağrı: 'Bize bir mezar verin!'

Artvin Aksu Dağı’nda 31 Aralık’ta meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları hava muhalefeti nedeniyle durdurulmuştu. Gezer’in yakınları, bölgedeki yaban hayatı ve mevsimsel şartlar nedeniyle çalışmaların bir an önce yeniden başlatılması için yetkililere seslendi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 00:27

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer'in yakınları, arama çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Çığ altındaki çobanın ailesinden yürek yakan çağrı: 'Bize bir mezar verin!'

FACİANIN BİLANÇOSU: 2 ÖLÜ, 1 KAYIP

Olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmıştı. Çobanlardan 3'ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Kayıp çoban Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar ise olumsuz hava şartları ve artan çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta geçici olarak durdurulmuştu.

Çığ altındaki çobanın ailesinden yürek yakan çağrı: 'Bize bir mezar verin!'

ARAMALAR ERTELENDİ

AFAD ekipleri tarafından son olarak termal kamera donanımlı dronlarla bölgede arama, ölçüm ve gözlem çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde yeni çığların oluştuğu ve risk seviyesinin yükseldiği tespit edilirken, yetkililer arama çalışmalarının tamamen sonlandırılmadığını, hava ve arazi şartlarının uygun hale gelmesiyle yeniden başlatılacağını bildirdi.

Çığ altındaki çobanın ailesinden yürek yakan çağrı: 'Bize bir mezar verin!'

YAKINLARINDAN ÇAĞRI

Bülent Gezer'in yakınlarından Bahriye Durgun, bahar aylarına kadar arama yapılmaması durumunda cesede ulaşılamayacağını belirterek, "Baharda bu bölgede kar çözülür, yaban hayvanları devreye girer. Kardeşimizin cesedini bu şekilde kaybetmek istemiyoruz. Çocuklarına gösterebileceğimiz bir mezar olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

#Yaşam
