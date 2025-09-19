Artvin yaylaları kar altında!

Sonbahara girilmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Sakarya Köyü Yaylası, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. Yaylada bulunan vatandaşlar ve çobanlar, yayladan dönüşün habercisi olan karla birlikte dönüş hazırlıklarına başladı. Özellikle sonbaharın henüz tam olarak etkisini kaybetmeden kar yağışının başlaması, bölge halkı tarafından "erken kış" işareti olarak yorumlandı.