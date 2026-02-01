Menü Kapat
Şırnak ve Muş'ta çığ düştü! Operatör son anda kurtarıldı

Türkiye'nin doğu illerinde sert kış şartları etkisini sürdürüyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düşen çığ nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Muş'ta da yol açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör kurtarıldı.

01.02.2026
01.02.2026
'ta etkisini gösteren yoğun yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. ilçesinde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Günyüzü köyü yakınlarında aşırı kar yağışının ardından düştü.

Şırnak ve Muş'ta çığ düştü! Operatör son anda kurtarıldı

4 KÖYE ULAŞIM KAPANDI

Çığ nedeniyle Bölücek, Beşağaç, Güneyakka ve Değirmen köy yolları ulaşıma kapandı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

MUŞ'TA DA ÇIĞ İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda kar nedeniyle kapanan güzergâhı ulaşıma açmak için çalışma yürüten Karayolları ekiplerine ait bir kar savurma aracı, Keklik Çeşmesi mevkisinde çığın altında kaldı.

Şırnak ve Muş'ta çığ düştü! Operatör son anda kurtarıldı

Çığ düşmesinin ardından bölgeye yönlendirilen diğer iş makineleri ve ekipler, göçük altında kalan aracı kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Araçta bulunan operatörün de ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çığ tehlikesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yol açma çalışmalarına geçici olarak ara verildiği bildirildi. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartları ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

