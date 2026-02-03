Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Arsenal Chelsea canlı maç yayını hangi kanalda belli oldu. Arsenal Chelsea maç kadrosu ve yayın bilgileri, maçın başlama saati öncesi netleşmeye başladı. İngiltere Lig Kupası’nda finale bir adım kala gözler bu akşam Londra’da oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak Carabao Cup yarı final ikinci maçında ilk maçın skoru, maç saati, yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Emirates Stadyumu’nda oynanacak mücadele, iki ekip açısından da sezonun en kritik randevularından biri olarak görülüyor ve karşılaşmaya dair tüm detaylar netleşmiş durumda. Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? İşte Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri…

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 22:00
|
03.02.2026 22:02
03.02.2026
saat ikonu 22:02

İngiltere Carabao Cup yarı final rövanş maçında Arsenal, bu akşam Emirates Stadyumu’nda Chelsea’yi konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Arsenal, rövanşa skor avantajıyla çıkacak. Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda açıklandı.

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

ARSENAL CHELSEA CANLI İZLE

Arsenal Chelsea maçı, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak ve mücadele Emirates Stadyumu’nda oynanacak. İngiltere yerel saatine göre karşılaşmanın başlama saati 20.00 (GMT) olarak açıklandı. Yarı finalin ilk ayağında Stamford Bridge’de oynanan karşılaşmada Arsenal, rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Bu sonuçla birlikte Arsenal’e final bileti için beraberlik ya da galibiyet yeterli olacak. Chelsea’nin finale çıkabilmesi için deplasmanda en az bir farkla kazanması gerekiyor. Toplam skorun eşitlenmesi halinde maç uzatmalara gidecek, eşitliğin sürmesi durumunda ise penaltı atışlarıyla finalist belli olacak. Karşılaşmada deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Arsenal Chelsea maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

ARSENAL CHELSEA HANGİ KANALDA?

Arsenal Chelsea mücadelesi Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin Exxen’e üye olması ve aktif bir abonelik paketine sahip olması gerekiyor. Yayın, Exxen’in dijital platformları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Yurt dışında karşılaşmayı yayınlayan bazı kanallar da belli oldu. Almanya’da Sky Sport Premier League, ABD’de Paramount+, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 3, Endonezya’da Vidio ve Çekya’da Nova Sport 2 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Arsenal Chelsea maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: Sky Sport Premier League

ABD: Paramount+

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 3

Endonezya: Vidio

Çekya: Nova Sport 2

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

ARSENAL - CHELSEA MAÇ KADROSU

Arsenal Chelsea maçı öncesinde iki takımın muhtemel 11’leri de netleşti. Arsenal’in sahaya Arrizabalaga’nın kalede olduğu bir kadroyla çıkması bekleniyor. Savunma hattında Timber, Saliba, Gabriel ve Hincapie yer alırken, orta alanda Zubimendi ve Rice görev yapacak. Hücum hattında ise Madueke, Odegaard, Martinelli ve Gyokeres’in forma giymesi planlanıyor.

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Chelsea cephesinde kalede Sanchez’in görev alması bekleniyor. Savunmada James, Chalobah, Fofana ve Cucurella’nın sahada olması öngörülüyor. Orta sahada Caicedo ile Fernandez, hücum hattında ise Neto, Palmer, Pedro ve Delap’ın forma giymesi beklenen isimler arasında bulunuyor.

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

ARSENAL - CHELSEA NEREDE İZLENİR?

Arsenal Chelsea karşılaşması, dijital yayın platformları üzerinden izlenebilecek. Türkiye’de maç yayını Exxen aracılığıyla yapılacak ve platformun mobil uygulaması, web sitesi ve akıllı TV uygulamaları üzerinden canlı yayın izlenebilecek.

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Yurt dışında ise karşılaşma farklı kanallarında ekranlara gelecek. Almanya, ABD, Bosna Hersek, Endonezya ve Çekya’da yayıncı kuruluşlar üzerinden canlı yayın seçenekleri bulunuyor. Yayın erişimi, izleyicinin bulunduğu ülkeye ve yayıncı platformun üyelik koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

EXXEN ARSENAL CHELSEA MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Exxen üzerinden Arsenal Chelsea maçını izlemek için öncelikle platforma üye olunması gerekiyor. Kullanıcılar www.exxen.com adresi üzerinden ya da mobil cihazlar için Google Play Store ve App Store’dan Exxen uygulamasını indirerek üyelik işlemlerini tamamlayabiliyor. Akıllı televizyon kullanıcıları da TV uygulama marketlerinden Exxen’i indirerek yayına erişebiliyor.

Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Exxen, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı TV üzerinden izleme imkanı sunuyor. Aynı anda yalnızca bir cihazdan izleme yapılabiliyor ve ikinci bir cihazdan giriş yapılması halinde aktif oturum uyarısı veriliyor. Bu nedenle canlı yayın sırasında tek cihaz kullanımı gerekiyor.

#Spor
#Aktüel
