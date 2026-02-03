Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman? 2-8 Şubat 2026 kura takvimi belli oldu

TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman 2026 kura takvimi her hafta açıklanmaya devam ediyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 konut için kura çekilişi merakla bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde kura çekimleri tamamlanırken 2 ilde henüz kura işlemleri sonuçlanmadı. Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, TOKİ tarafından açıklanacak yeni haftalık kura takvimine odaklanmış durumda. Kura çekimlerinin il il duyurulması nedeniyle Diyarbakır için net kura tarihi bekleniyor. Peki, TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura takvimi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
20:32
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
20:34

tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci devam ediyor. ’da başvuruda bulunan vatandaşlar, kura çekilişinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Diyarbakır’da yaşayan vatandaşlar Diyarbakır TOKİ kura tarihini merakla beklemeye başladı. İşte bu hafta kurası çekilecek iller…

TOKİ 2-8 ŞUBAT BU HAFTA KURASI ÇEKİLECEK İLLER

TOKİ tarafından paylaşılan kura takvimine göre 2-8 Şubat tarihleri arasında 10 ilde daha kura çekimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2 Şubat Pazartesi günü Elazığ’da 3 bin 825 konut için kura çekimi yapılırken, 3 Şubat Salı günü Kayseri’de 7 bin 562 ve Zonguldak’ta 1 bin 872 konut için kuralar çekildi. Açıklanan takvim doğrultusunda haftanın ilk günlerinde bazı illerde hak sahipleri belirlendi.

Bu haftaki TOKİ kura takviminin devamında 4 Şubat Çarşamba günü Kırşehir’de 1 bin 633, Düzce’de 2 bin 470 konut için kura çekimi planlandı. 5 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Afyonkarahisar’da 4 bin 370 konutun kurası yapılacak. 6 Şubat Cuma günü Osmaniye’de 2 bin 990 konut için kura çekimi gerçekleştirilirken, 7 Şubat Cumartesi günü Yalova’da 1 bin 805 ve Kırıkkale’de 1 bin 736 konut için hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

Diyarbakır’da TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 12 bin 165 konut için başvurular tamamlandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Siirt, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te kura çekimleri yapılırken, Diyarbakır ve Gaziantep için kura süreci henüz başlamadı. Bu nedenle Diyarbakır’daki başvuru sahipleri kura tarihine ilişkin duyuruları yakından izliyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre kura takvimi haftalık olarak duyuruluyor. Diyarbakır için kura çekiliş tarihine dair resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre Diyarbakır’daki kura çekiminin önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni haftalık takvim kapsamında yapılması bekleniyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

TOKİ’nin 2026 yılı kura süreci il bazlı olarak ilerliyor ve her hafta yeni iller için takvim açıklanıyor. Bugüne kadar Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda ilde kura çekimleri tamamlandı. Bu kapsamda 157 bin 517 konut için hak sahipleri belirlendi.

Kura çekilişi yapılan iller arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri ve Zonguldak yer alıyor. Diyarbakır için kura tarihi ise henüz bu listeye eklenmedi.

Bu haftaki kurası çekilecek kalan iller için TOKİ kura takvimi özetle şöyledir:

4 Şubat Çarşamba: Kırşehir (1.633), Düzce (2.470)

5 Şubat Perşembe: Kahramanmaraş (8.195), Afyonkarahisar (4.370)

6 Şubat Cuma: Osmaniye (2.990)

7 Şubat Cumartesi: Yalova (1.805), Kırıkkale (1.736)

#Ekonomi
#Yaşam
#diyarbakır
#toki
#Aktüel
