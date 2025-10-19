Avrupa Birliği şarj adaptörlerine el attı: Yeni kurallar duyuruldu

Avrupa Birliği, telefon ve tabletlerdeki USB-C standardizasyonunu 2024'te zorunlu kıran kararın ardından, şimdi de kapsamı dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, monitörler ve daha pek çok elektronik cihaza genişletiyor. Birlik, 2028 itibarıyla harici güç kaynaklarını (adaptör ve şarj cihazlarını) da USB-C ve çıkarılabilir kablo standardına geçirmeyi hedefliyor.

TEK TİP GÜÇ KAYNAĞI DÖNEMİ BAŞLIYOR: USB-C 2028'DE HER YERDE

Tom's Hardware'e göre yeni AB mevzuatı, 240 W'a kadar olan tüm harici güç kaynaklarını kapsayacak şekilde tasarlandı.

Temel amaç, tıpkı cep telefonları ve tabletlerde olduğu gibi, tüketicilerin tek bir güç kaynağı ve kabloyu birden fazla cihazda kullanabilmesini sağlayarak sürdürülebilirliği ve birlikte çalışabilirliği artırmak.

Genişletilen düzenleme; oyun konsollarından monitörlere, yönlendiricilerden set üstü kutulara ve hatta Ethernet PoE enjektörlerine kadar geniş bir yelpazedeki cihazların güç adaptörlerinin en az bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmasını ve kablonun çıkarılabilir olmasını zorunlu kılıyor.

Güç iletiminin USB-PD (Güç Dağıtımı) standardı üzerinden yapılması gerekiyor.