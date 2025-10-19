Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Avrupa Birliği şarj adaptörlerine el attı: Yeni kurallar duyuruldu

AB'nin yeni hamlesiyle oyun konsollarından monitörlere kadar birçok cihazın güç adaptörü 2028'de USB-C standardına geçiyor. Tüketiciler artık tek bir şarj cihazını birden fazla cihazda kullanabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 17:37

Avrupa Birliği, telefon ve tabletlerdeki standardizasyonunu 2024'te zorunlu kıran kararın ardından, şimdi de kapsamı dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, monitörler ve daha pek çok elektronik cihaza genişletiyor. Birlik, 2028 itibarıyla harici güç kaynaklarını (adaptör ve şarj cihazlarını) da USB-C ve çıkarılabilir kablo standardına geçirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği şarj adaptörlerine el attı: Yeni kurallar duyuruldu

TEK TİP GÜÇ KAYNAĞI DÖNEMİ BAŞLIYOR: USB-C 2028'DE HER YERDE

Tom's Hardware'e göre yeni AB mevzuatı, 240 W'a kadar olan tüm harici güç kaynaklarını kapsayacak şekilde tasarlandı.

Temel amaç, tıpkı cep telefonları ve tabletlerde olduğu gibi, tüketicilerin tek bir güç kaynağı ve kabloyu birden fazla cihazda kullanabilmesini sağlayarak sürdürülebilirliği ve birlikte çalışabilirliği artırmak.

Avrupa Birliği şarj adaptörlerine el attı: Yeni kurallar duyuruldu

Genişletilen düzenleme; oyun konsollarından monitörlere, yönlendiricilerden set üstü kutulara ve hatta Ethernet PoE enjektörlerine kadar geniş bir yelpazedeki cihazların güç adaptörlerinin en az bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmasını ve kablonun çıkarılabilir olmasını zorunlu kılıyor.

Güç iletiminin USB-PD (Güç Dağıtımı) standardı üzerinden yapılması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akıllı telefon markası sessizce pazardan çekiliyor
ETİKETLER
#Teknoloji
#sürdürülebilirlik
#usb-c
#Elektronik Cihazlar
#Standardizasyon
#Ab Mevzuatı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.