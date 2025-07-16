Akıllı telefon markası sessizce pazardan çekiliyor

Sony Xperia akıllı telefonlar çok yakında hayatımızdan tamamen çıkabilir. Finlandiya merkezli haber sitesi Suomimobiili'nin haberine göre, Japon teknoloji devi Avrupa pazarındaki cep telefonu işini küçültme kararı aldığını duyurdu.

Uzun yıllardır Türkiye pazarında akıllı telefonlarını satmayan şirket, Xperia 1 VII modelinin Finlandiya'da satışa sunulmayacağını ve yeni modellerin sadece online kanallar üzerinden temin edilebileceğini açıkladı.

ALMANYA VE İNGİLTERE İSTİSNA

Benzer bir durum diğer Avrupa pazarlarında da yaşanıyor. Sony'nin online mağazasında, Xperia 1 VII çoğu Avrupa ülkesinde satışa sunulmuyor. Almanya ve İngiltere ise bu konuda dikkate değer istisnalar arasında yer alıyor.

Bu bağlamda Sony'nin Avrupa pazarındaki akıllı telefon işini küçültme kararı aldığı açıkça belli oluyor. Sony'nin son dönemde Japonya'daki yerel pazarında yaşadığı sorunlarla birleştiğinde, bu durum Xperia telefonlarının geleceği için pek olumlu gözükmüyor.

SONY'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sony, Suomimobiili sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Xperia 1 VII şu anda Finlandiya'da Sony'den doğrudan satın alınamıyor. Ancak pazar kârlılığını ve müşteri talebini sürekli olarak değerlendiriyoruz. Müşterilerimize daha sorunsuz bir satın alma süreci sunmak için şu anda çevrim içi alışveriş kanallarına odaklanıyoruz.

Xperia 1 VII şu anda resmi Sony çevrim içi mağazasından ve belirli Avrupa pazarlarında Amazon üzerinden doğrudan satın alınabiliyor. Sony her zamanki gibi mevcut müşteriler için tüm bakım ve güncelleme yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlıdır."