Çin'in 'kendi toprağı' olarak gördüğü Tayvan'dan Huawei'ye darbe!

Tayvan, küresel teknoloji rekabetinin kritik bir parçası olan yarı iletken sektöründe önemli bir adım atarak, Çinli teknoloji devleri Huawei ve SMIC şirketlerini "stratejik yüksek teknoloji ürünleri" ihracat kara listesine dahil etti.

Tayvan Ticaret Bakanlığı, Çinli çip üreticileri Huawei ve Semiconductor Manufacturing International Corp'u (SMIC) ihracat kontrol listesine eklediğini duyurdu. Söz konusu adım Tayvan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimlerinin arttığı bir dönemde geldi.

"Stratejik yüksek teknoloji ürünleri" listesine dahil edilmek, Tayvanlı şirketlerin söz konusu firmalara ürün satmadan önce ihracat izni alması gerektiği anlamına geliyor. Listedeki diğer kuruluşlar arasında Çin, İran ve başka ülkelerdeki bazı şirketler de bulunuyor.

HUAWEI VE SMIC'YE ABD DE YAPTIRIM UYGULUYOR

İhracat kontrol listesi en son pazar günü güncellendi. Huawei ve SMIC, listeye alınmalarına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Hem Huawei hem de SMIC, ABD tarafından yaptırıma tabi tutulmuş durumda. Her iki şirket, ABD merkezli Nvidia ile rekabet edebilmek ve Çinli teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu çiplere erişimini sağlamak amacıyla Çin'in en gelişmiş yerli yapay zeka çiplerini üretmeye çalışıyor.

Tayvan, dünyanın en büyük çip üreticisi olan ve Nvidia'ya da önemli ölçüde tedarik sağlayan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) şirketine ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz kasım ayında ABD, Çin'in en gelişmiş teknolojilere erişimini sınırlamaya yönelik daha geniş çabaların bir parçası olarak, Çinli müşterilere yönelik belirli ileri seviye çiplerin tedarikini durdurması için TSMC'ye talimat vermişti.