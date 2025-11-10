Menü Kapat
Çinli diplomat, Japonya Başbakanı Takaiçi'yi boynunu kesmekle tehdit etti

Japonya'nın Osaka şehrindeki Çin Başkonsolosu Xue Jian, yeni Başbakan Sanae Takaiçi hakkında yaptığı skandal paylaşımla diplomatik krizine neden oldu. Jian, Başbakan Takaiçi'yi sosyal medyadan önce tehdit etti ardından paylaşımını sildi.

Çinli diplomat, Japonya Başbakanı Takaiçi'yi boynunu kesmekle tehdit etti
'in 'da görevli üst düzey isimlerinden Osaka Başkonsolosu Xue Jian'ın üzerinden Başbakan Sanae Takaiçi'yi tehdidi krize neden oldu. Çinli diplomat, Takaiçi'nin Çin'in 'a saldırması durumunda Japonya'nın nasıl bir hamle yapacağına dair bir makaleyi yayınlayarak, "Bize bir an bile tereddüt etmeden saldıran o kirli boynu kesmekten başka çaremiz yok" diyerek Takaiçi'nin boynunu kesmekle etti.

Çinli diplomat, Japonya Başbakanı Takaiçi'yi boynunu kesmekle tehdit etti

Jian, sosyal medya platformu X'te yaptığı ardından sildiği paylaşımında ''Hazır mısınız'' diyerek de Başbakan'a yönelik olası bir saldırıyı destekleyeceğinin sinyalini verdi.

Çinli diplomat, Japonya Başbakanı Takaiçi'yi boynunu kesmekle tehdit etti

JAPONYA'DAN ÇİN'E NOTA

Diplomatın tehdidinin ardından olay kısa sürede büyüdü ve Japonya'dan sert bir açıklama geldi. Tokyo, Çinli diplomatın açıklamalarını aşırı derecede uygunsuz bulunduğunu duyururken Xue Jian'ın paylaşımının belirsiz olduğunun da altını çizdi.

Japon yetkililer, Japonya'nın Çin büyükelçiliğinin ve Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın Pekin'e nota gönderdiğini ve paylaşımın silinmesini talep ettiğini açıkladı.

Çinli diplomat, Japonya Başbakanı Takaiçi'yi boynunu kesmekle tehdit etti

ABD DE KRİZE DAHİL OLDU

ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass da Jian'ın, Takaiçi ve Japonya halkını tehdit ettiğini söyledi. Glass, "Maske düştü, yeniden" dedi.

