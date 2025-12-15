Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Magazin
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Hollywood'da skandal ölüm! Ünlü yönetmen Reiner ve eşini katleden kişi oğulları çıktı

Hollywood'un efsanevi yönetmeni ve aktör Rob Reiner ile eşi Michele Reiner, Los Angeles'taki lüks evlerinde ölü bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, tüm Hollywood camiasında büyük şok yarattı.

Hollywood'da skandal ölüm! Ünlü yönetmen Reiner ve eşini katleden kişi oğulları çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
20:09
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
20:13

Hollywood'un efsanevi film yapımcısı ve aktör Rob Reiner ile eşi Michele Reiner, Amerika Birleşik Devletleri'nin şehrinin lüks yerleşim bölgelerinden Brentwood semtindeki konutlarında ölü olarak bulundu. Hollywood'u sarsan olayın ardından, Los Angeles County Şerif Departmanı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Departmandan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, soruşturma neticesinde Reiner çiftinin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner'ın gözaltına alınarak suçlamasıyla tutuklandığını resmen açıklamıştır.

OĞUL NICK REINER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Nick Reiner, Los Angeles Cezaevi'ne sevk edilsi. Reiner'ın kefalet miktarının 4 milyon dolar olarak belirlendiği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Reiner çiftinin trajik ölümünün kesin nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak detaylı incelemeler ve otopsi sonucunda belirlenecektir.

TGRT Haber
