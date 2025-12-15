Hollywood'da skandal ölüm! Ünlü yönetmen Reiner ve eşini katleden kişi oğulları çıktı

Hollywood'un efsanevi film yapımcısı ve aktör Rob Reiner ile eşi Michele Reiner, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinin lüks yerleşim bölgelerinden Brentwood semtindeki konutlarında ölü olarak bulundu. Hollywood'u sarsan olayın ardından, Los Angeles County Şerif Departmanı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Departmandan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, soruşturma neticesinde Reiner çiftinin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner'ın gözaltına alınarak cinayet suçlamasıyla tutuklandığını resmen açıklamıştır.

OĞUL NICK REINER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Nick Reiner, Los Angeles Cezaevi'ne sevk edilsi. Reiner'ın kefalet miktarının 4 milyon dolar olarak belirlendiği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Reiner çiftinin trajik ölümünün kesin nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak detaylı incelemeler ve otopsi sonucunda belirlenecektir.