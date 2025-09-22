Menü Kapat
Hava Durumu
25°
Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan gram altın fiyatı kendi rekorunu tazeledi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, elinde altın olan yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Altın almak isteyen vatandaşlar için ise altın fiyatlarının alım için uygun olacağı dönemle ilgili ipuçları verdi. Aynı zamanda Eryılmaz, dar gelirliler için kredi ve faizlerde rahatlama sağlayacak gelişmeleri aktardı. İşte detaylar..

Geçtiğimiz hafta 'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından altın fiyatları düşerek bu hafta ise verileri ve Fed yetkililerinden gelecek mesajlar altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı kendi rekorunu tazeledi. saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 943 lira seviyesinde bulunuyor.

Elinizde altın varsa bunu sakın yapmayın: Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya uyarı

ELİNDE ALTIN OLAN BUNU SAKIN YAPMASIN

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, YouTube yayınında yatırımcılara altınla ilgili şu değerlendirmede bulundu: " 4885 üstündeyse benim hedefim 5.000 diyor. Teknik olarak altın hala güçlü durmaya devam ediyor. Ama yine de biz eğer altın alacaksak, örneğin fiziki altın veya bankadan online altın hesabı alacaksak, gram altın 488 üstünde kaldığı sürece 5.000'e gidecek demektir. Kademeli alım yapalım. Yine de biraz dikkatli olmakta fayda var. Ne zaman korkmak lazım? Örneğin gram altında düşüşler daha belirginleşir dediğimizde 4780 altı. Yani siz elinizde gram altın aldınız, 4780 üstünde kaldığı sürece yön yukarı. O nedenle ben şunu öneriyorum: Altın ister uzun vadeli altın yatırımcısı olun ister kısa vadeli, altınlarınızı satmayın çünkü altın yükselmeye devam edecek. 2026'nın ilk yarısını yükselmeye devam edecek. Sadece alım yaparken dikkatli olmak lazım; biraz güçlü yükseldi, belki biraz geri çekilme olursa daha aşağıdan alma imkanı verir. Uzun vadeciler için her geri çekilme alım fırsatıdır ama kısa vadeli trade edenler, al-sat yapanlar için biraz daha dikkatli ve temkinli olmalarında fayda var yakın vadede."

Elinizde altın varsa bunu sakın yapmayın: Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya uyarı

BORSA İSTANBUL'DA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Borsa yatırımcılarına dair de değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, "Borsa yatırımcıları için de hareketlilik var. Bu sürer mi? geçen hafta CHP kurultay kararı ertelenince tarafında belirgin bir yükseliş gördük. İyi bir kapanış aldık; teknik olarak 11.250 üzerinde 11.294, 1294 üzerinde. Evet, YSK'nın bazı kurultayla ilgili kararları var ama ben 23 Ekim’de Merkez Bankası faiz kararı, 24 Ekim’de de CHP'nin yeniden kurultay davası olduğunu bekliyorum. Piyasa 24 Ekim’i bir haftaya kalaya kadar görecek. 11.600, 11.800’lere doğru gitme yolunda olacaktır. Görece kısmi olarak siyasi olumsuz haber çıkmadığı sürece yakın vadede 20 Ekim’e kadar Borsa İstanbul tarafında yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Ana yön ise 24 Ekim haftasında CHP kurultay kararı ile belirlenecek" dedi.

Elinizde altın varsa bunu sakın yapmayın: Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya uyarı

MERKEZ BANKASI DAR GELİRLİ KESİMİ RAHATLATMAK İSTİYOR

Kredi kartı, faiz ve kredili mevduat hesaplarıyla ilgili gelişmeler hakkında da uyarılarda bulunan Eryılmaz, şunları ekledi: "Kredi kartı, faiz ve kredili mevduat hesapları oranlarıyla ilgili de bir düşüş gerçekleşti. Bu vatandaş için ne anlama geliyor? Merkez Bankası, özellikle dar gelirli kesimi rahatlatmak istiyor. Zenginler ödeme kolaylığı için kredi kartı kullanıyor; yoksul kesim ise kendini döndürmek için kredi kartı kullanıyor. Faizlerin düşürülmesi bu kesim için bir rahatlama sağlayacak ama hızlı bir gevşeme beklenmemeli."

Elinizde altın varsa bunu sakın yapmayın: Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya uyarı

NAKiT YA DA KREDİ KARTIYLA ÖDEMEK ZORUNLU OLAMAZ

Postkomisyon oranları ve ödeme seçenekleriyle ilgili olarak konuşan Eryılmaz, "Postkomisyon oranlarında da düşüş var. Uzun süredir bazı işletmeler sadece nakit veya sadece kredi kartı kabul ediyor. Bu durum vatandaş için sıkıntı yaratabiliyor. Ekonomi yönetimi, post maliyetlerini düşürerek bu soruna çözüm getirmeye çalışıyor. Nakit veya kredi kartıyla ödeme tercihi vatandaşın elinde olmalı. İşletmelerin kötüye kullanımını önlemek ise ayrı bir konu. Altın alışlarında da kredi kartı komisyonları söz konusu; bunların da rayına oturması gerekiyor." diyerek bu hakkında vatandaşın elinden alınmayacağına dikkat çekti.

Elinizde altın varsa bunu sakın yapmayın: Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya uyarı

Son olarak gümüş yatırımlarıyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, gümüşle ilgili de yükselen bir trend olduğunu altın dinlenirken gümüşün güçlü yükseldiğini şimdi ise altın daha güçlü yükselirken gümüşün dinlendiğini belirtti. Eryılmaz, altın-gümüş rasyosu dikkate alındığında, ciddi bir belirsizlik yoksa ve dünya ekonomisi büyüyecekse gümüş potansiyeli, altına göre yakın ve orta vadede biraz daha fazla olduğunu; geri çekilmelerin orta-uzun vadeli gümüş yatırımcıları için alım fırsatı olmaya devam edeceğini belirtti.

