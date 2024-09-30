Deutsche Bank’tan Türkiye için dolar ve enflasyon tahmini! Faiz indirimi için tarih verdi

30 Eylül 2024 14:49 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:50

Deutsche Bank’ın Türkiye raporu yayınlandı. Banka, raporunda Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceğini tahmin etti. Yıl sonu dolar tahmininde de bulundu. Alman finans devi ayrıca enflasyonun yüzde 42 seviyesine düşeceğini öngördü. Merkez Bankasının faiz indirimi için de tahminini açıkladı.

BofA’dan Türkiye raporu: Faiz ve enflasyon için tahmin geldi

BofA’dan Türkiye raporu: Faiz ve enflasyon için tahmin geldi

Deutsche Bank​, Türkiye​'nin sıkı para politikasına dikkat çekerek Merkez Bankasının kasımdan itibaren faiz indirebileceğini öngördü. Deutsche Bank, Türkiye raporunda enflasyon​ ve dolar tahmini de yayınlandı.

FAİZ İNDİRİMİ​ İÇİN TARİH VERDİLER

Deutsche Bank kritik Türkiye raporunda, enflasyon, büyüme, cari açık, dolar ve faiz indirimi beklentilerini açıkladı. Banka Türkiye ekonomisinin 2024'te beklenen yavaşlama sürecine girdiğini ve büyümenin yüzde 3 seviyelerine çekileceğini öngördü.

TCMB’nin ilk faiz indirimi için de tarih verdi. Türkiye'nin sıkı para politikasına dikkat çekerek Merkez Bankasının kasımdan itibaren faiz indirebileceğini tahmin etti.

DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ

Dev banka enflasyonun da yüzde 42’ye düşmesini bekliyor.

Yıl sonu dolar tahmininde de bulunan Deutsche Bank, 2024 sonunda dolar/TL​ kurunun 36 seviyesinde, 2025 yılı içinde ise dolar/TL'nin 44 seviyesine gelmesini beklediğini ifade etti.

Banka, Türkiye ekonomisi için yeniden dengelenme sürecinin devam ettiğini belirterek "Ekonomideki kırılganlıklar kademeli olarak azalacak" ifadesini kullandı.