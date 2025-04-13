Kafede pazar keyfini deprem böldü! 4,6'yı hisseden kaçtı

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saat 17.43’te yerin 6.21 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Deprem anına bir kafede yakalanan vatandaşların panikle dışarı kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Korkuyla kendilerini sokağa atan kişilerin yaşadığı o anlar, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can kaybı veya bina yıkımının yaşanmadığını açıkladı. Ancak yaşanan sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.