Yeni Malatyaspor hangi ligdeydi, hangi lige düşürüldü? PFDK'dan küme düşürme kararı

13 Aralık 2025'te oynanması gereken Granny's Waffles Kırklarelispor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor için kritik karar çıktı. PFDK tarafından takıma küme düşme karar uygulandı. Bahis soruşturması kapsamında oyuncularını değerlendiremeyen ekip, 2 kez maça çıkmama kararı aldı. Sonucu ise ağır oldu.

YENİ MALATYASPOR KÜME Mİ DÜŞTÜ, NEDEN SON DAKİKA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te oynanması gereken Granny's Waffles Kırklarelispor maçına çıkmayan Malatya temsilcisi 3-0 mağlup sayıldı. Yeniden maça çıkmama kararı almasının ardından Nesine 3. Lig'e düşürüldü.

YENİ MALATYASPOR HANGİ LİGDEYDİ?

Küme düşürülen Yeni Malatyaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ediyordu. İki kez maça çıkmama kararı almasının üzerine PFDK'dan küme düşürme kararı geldi. Buna göre takım Nesine 3. Lig'e düşürüldü.

YENİ MALATYASPOR HANGİ LİGE DÜŞTÜ?

Ligde iki maça çıkmayan takım için küme düşme kararı verildi. Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor, Nesine 3. Lig'e düşürüldü.

YENİ MALATYASPOR BAHİS OYNAYAN OYUNCULAR KİM?

Nesine 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan Enes Nas, Emirhan Yılmazer ve Talha Garip ile Nesine 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurtspor oyuncusu Mehmet Biricik yer aldı. Yeni Malatyaspor Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, "Oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. Talimat gereği zaten düşüyoruz." demişti.