Galatasaray'dan Madrid harekatı! Antoine Griezmann için tüm şartlar zorlanıyor

Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve Avrupa’da mutlak başarı hedefleyen Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde "yılın bombasını" patlatmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ses getirecek bir operasyon için hem İspanya hem de oyuncu cepheleriyle temaslarını sıklaştırdı. Transfer listesinin en tepesinde ise Atletico Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Antoine Griezmann yer alıyor.
Atletico Madrid ile özdeşleşen ancak son dönemde teknik heyetle yaşadığı süre sorunları nedeniyle mutsuz olduğu bilinen 34 yaşındaki Fransız süperstar için Galatasaray tüm imkanlarını seferber etti.
Bu sezon 27 maçta görev almasına rağmen sadece 1.166 dakika sahada kalabilen Griezmann, maç başına ortalama 43 dakika süre bulabildi. MLS ve Suudi Arabistan kulüplerinden baş döndürücü teklifler almasına rağmen, Griezmann'ın henüz Avrupa defterini kapatmadığı ve rekabetçi bir takımda liderlik rolü üstlenmek istediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyu projenin merkezi yapma sözüyle ikna etmeye çalışıyor.
Cimbom’un radarındaki tek dünya yıldızı Griezmann değil. Savunma hattını "beton" gibi sağlamlaştırmak isteyen yönetim, Real Madrid forması giyen tecrübeli stoper Antonio Rüdiger için de nabız yokluyor. Alman savunmacının Madrid'deki geleceğine dair yaşanan belirsizlikleri fırsat bilen Galatasaray kurmayları, şartların oluşması halinde bu transferi de bitirerek gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor.
Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaratan bu iki isim için ara transfer döneminde tüm limitlerin zorlanacağı gelen bilgiler arasında. Eğer ikna turları olumlu sonuçlanırsa, Galatasaray Türk futbol tarihinin en görkemli imza törenlerinden birine imza atabilir.