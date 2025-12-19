Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan Madrid harekatı! Antoine Griezmann için tüm şartlar zorlanıyor

Süper Lig’de şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray, ara transfer döneminde dünya futbolunu sarsacak bir hamleye hazırlanıyor. Geçen yaz transfer döneminden bu yana Cimbom'un listesinde yer alan Atletico Madrid’in simge ismi Antoine Griezmann için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 10:09

Trendyol ’de liderlik koltuğunda oturan ve ’da mutlak başarı hedefleyen , ocak ayı döneminde "yılın bombasını" patlatmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ses getirecek bir operasyon için hem İspanya hem de oyuncu cepheleriyle temaslarını sıklaştırdı. Transfer listesinin en tepesinde ise Atletico Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Antoine Griezmann yer alıyor.

Galatasaray'dan Madrid harekatı! Antoine Griezmann için tüm şartlar zorlanıyor

ASLAN'IN HEDEFİ: ANTOINE GRIEZMANN

Atletico Madrid ile özdeşleşen ancak son dönemde teknik heyetle yaşadığı süre sorunları nedeniyle mutsuz olduğu bilinen 34 yaşındaki Fransız süperstar için Galatasaray tüm imkanlarını seferber etti.

Galatasaray'dan Madrid harekatı! Antoine Griezmann için tüm şartlar zorlanıyor

MLS VE SUUDİ KULÜPLERİ PEŞİNDE

Bu sezon 27 maçta görev almasına rağmen sadece 1.166 dakika sahada kalabilen Griezmann, maç başına ortalama 43 dakika süre bulabildi. ve Suudi Arabistan kulüplerinden baş döndürücü teklifler almasına rağmen, Griezmann'ın henüz Avrupa defterini kapatmadığı ve rekabetçi bir takımda liderlik rolü üstlenmek istediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyu projenin merkezi yapma sözüyle ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'dan Madrid harekatı! Antoine Griezmann için tüm şartlar zorlanıyor

SAVUNMAYA ANTONIO RÜDIGER

Cimbom’un radarındaki tek dünya yıldızı Griezmann değil. Savunma hattını "beton" gibi sağlamlaştırmak isteyen yönetim, Real Madrid forması giyen tecrübeli stoper Antonio Rüdiger için de nabız yokluyor. Alman savunmacının Madrid'deki geleceğine dair yaşanan belirsizlikleri fırsat bilen Galatasaray kurmayları, şartların oluşması halinde bu transferi de bitirerek gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan Madrid harekatı! Antoine Griezmann için tüm şartlar zorlanıyor

OCAK AYINDA İMZALAR ATILABİLİR

Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaratan bu iki isim için ara transfer döneminde tüm limitlerin zorlanacağı gelen bilgiler arasında. Eğer ikna turları olumlu sonuçlanırsa, Galatasaray Türk tarihinin en görkemli imza törenlerinden birine imza atabilir.

Galatasaray'dan Madrid harekatı! Antoine Griezmann için tüm şartlar zorlanıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#avrupa
#mls
#Antoine Griezmann
#Antonio Rüdiger
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.