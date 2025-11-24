Menü Kapat
YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 YDS takvimini duyurdu

ÖSYM tarafından 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 YDS/2 sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Adaylar tarafından YDS 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve kaç yıl geçerli olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili ÖSYM resmi internet sitesinden duyuru yaptı.

YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 YDS takvimini duyurdu
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (/2) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 107 bin 746 adayın başvuru yaptığı sınavın sona ermesinin ardından adaylar YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 YDS takvimini duyurdu

YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin () resmi internet sitesinde bulunan sınav takviminde yer alan bilgilere göre YDS 2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 YDS takvimini duyurdu

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre YDS sınavında her bir seviye için geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yılın ardından adayların seviyeleri bir alt seviyeye düşürülmektedir.

YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 YDS takvimini duyurdu

YDS 2 SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2025?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanan bilgilere göre YDS sınavına toplam 107 bin 746 aday başvuru yaptı. Ersoy açıklamasında adayların 1482 tanesi Almanca, 6 bin 153 tanesi Arapça, 1011 tanesi Fransızca, 98 bin 176 tanesi İngilizce ve 924 tanesinin ise Rusçadan başvuru yaptığını belirtti.

