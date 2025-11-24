YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 YDS takvimini duyurdu

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 107 bin 746 adayın başvuru yaptığı sınavın sona ermesinin ardından adaylar YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde bulunan sınav takviminde yer alan bilgilere göre YDS 2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre YDS sınavında her bir seviye için geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yılın ardından adayların seviyeleri bir alt seviyeye düşürülmektedir.

YDS 2 SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2025?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanan bilgilere göre YDS sınavına toplam 107 bin 746 aday başvuru yaptı. Ersoy açıklamasında adayların 1482 tanesi Almanca, 6 bin 153 tanesi Arapça, 1011 tanesi Fransızca, 98 bin 176 tanesi İngilizce ve 924 tanesinin ise Rusçadan başvuru yaptığını belirtti.